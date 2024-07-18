DSE放榜出路｜麥當勞專業文憑課程　邊做邊進修晉升管理層

DSE中學文憑試放榜，考生有人升學，也有人投身職場。連鎖快餐店香港麥當勞去年開辦「管理發展專業文憑」屬資歷架構第5級課程，與學士學位屬同等資歷，為業內首創。至今有近250名餐廳總經理畢業，員工邊返工邊進修，理論可直接在工作中實踐。



該文憑課程有七個單元，涵蓋人力資源、危機應變、領導力等多方面技能，員工一般加入管理組後，開始參加不同程度的內部培訓，可逐步晉升到總經理。麥當勞預計，全年將提供近5,000個就業機會予青年，希望為DSE考生提供另類出路。如加入成為見習經理，最快30個月就可晉升為餐廳總經理，並獲此專業文憑。



中學畢業不想升學加入麥當勞 邊做邊進修獲晉升餐廳總經理

今年這課程最年輕的畢業生Judy，第一份工就是麥當勞，直言不喜歡讀書，中學畢業就由兼職轉全職，並由見習經理擢升到餐廳總經理，至今已工作9年。面對沒有升學意欲的兼職DSE生時，她都會以過來人的經歷，鼓勵他們直接從職場汲取經驗。

管理發展文憑課程今年最年輕畢業生Judy直言不喜歡讀書，鼓勵與她想法相近的考生，不妨直接從職場汲取經驗，邊學邊進修實際。（夏家朗攝）

重讀考DSE後升讀高級文憑 不及職場實戰遂退學

不過，並非每個人都如Judy方向清晰，上年9月成為餐廳總經理的阿欣曾受學業所困。作為末代會考生，她因成績不理想而重讀考DSE，由8分大躍進至18分，升讀管理學高級文憑。雖然成績獲A-，就讀一年後發現，她所學不及工作的實戰知識，於是退學，加入麥當勞當全職員工，令她下決心的是「唔想再loop落去」。一直受考試分數所困，她只是後悔沒早點覺醒轉場。

末代會考生阿欣（左）曾執着於成績，重讀考DSE後升讀高級文憑，卻發現所學不及工作實戰，之後毅然退學，「唔想再loop落去」。（夏家朗攝）

快餐店學應變及待人處事 性格和能力非最重要

15歲就在麥當勞兼職的Milk，2014年開始做見習經理，他認為餐廳管理涉獵的範圍廣且專，例如他任人力資源管理經理時，曾將餐廳打造成MIRROR主題餐廳；又曾在深夜目賭餐廳內有人打架，要即時應變及判斷，以食客及員工安全為優先同時化解危機。這些鍛鍊令他深信「無論去到邊，只要用到自己能力，一定有人欣賞」，鼓勵應屆考生多思考不同出路。

Milk在餐廳的經驗令他累積應變能力。（夏家朗攝）

Jimmy（中）本來較內向，在餐廳與不同人相處令他學習表達自己，認為工作「最緊要係個心」。（夏家朗攝）

26歲就管理每年過千萬營業額餐廳的Jimmy，在工作中發掘了自更多潛力。他本來較內向，有不滿時只會自己生悶氣，但管理學令他了解到不同人的性格特質，慢慢變得更能表達自己，更在去年眾多同學面前致畢業辭。他形容自己變得「聽人哋意見，同埋唔怕醜」，所以性格和能力都不是最重要，「最緊要係個心。」

鼓勵Gen Z創新想法 重視他們為一分子

擔任了12年經理的Suki在兼職年青員工身上看到他們的魅力，希望Gen Z（Z世代）的創新為餐廳注入活力。她不時與年青人共事，很樂於採納他們的想法，形容自己「諗唔通」時，他們往往令她「叮一聲」，例如有同事自己嘗試製作新地新口味，翌日就出現在餐牌上，她跟該同事說「你條橋喎」。

Suki認為，新世代偏向想「快啲有貢獻，創一番事業」，如果工作環境鼓勵創新、有同理心及重視其為一分子（ownership），正是青年人在工作上的想望。