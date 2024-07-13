DSE放榜｜有考生稱受《玩轉腦朋友2》啟發　接納結果迎未來挑戰

香港中學文應試將於下周三（17日）放榜，約5萬名考生會在當日收到文憑試成績單。「永不放棄同學會」今（13日）為考生舉辦打氣會，有考生表示預計成績未如理想，因此已報讀副學位課程，受到電影啟發，會積極接納結果並面對挑戰。



四位 「永不放棄同學會」的應屆文憑試考生都已報讀副學位，為升學做好兩手準備。（董素琛攝）

憂成績未如理想 考生已報副學位課程

還有三天便是DSE放榜的日子，「永不放棄同學會」邀請教育局局長蔡若蓮等一眾嘉賓為考生打氣，人稱「麥sir」的麥潤壽亦有出席活動。

臨近放榜，難免感到焦慮，應屆考生鄭樂雅預計成績未如理想，並以報讀副學位課程。她指，因擔心失準，一開始的時候會比較緊張；但後來聆聽了很多老師和同學的意見，心情亦有所紓緩。她又受到電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）的啟發，指「所有嘅心情對自己嚟講都係好嘅，無論係正面定係負面嘅心情都要接納」，因此無論放榜嘅結果如何自己都會接納，再去面對未來的挑戰。

鄭樂雅指，父母鼓勵她放鬆心情面對文憑試放榜。（董素琛攝）

另一位應屆考生馮栩輝同樣感到緊張，對自己的成績沒有信心，但會盡量參加多點活動、玩多點，令自己不要常常想著成績的問題。馮栩輝指，即使最後成績不理想，自己亦已報讀副學士課程，嘗試令心情平復一點。他又引述麥潤壽曾經跟他說過的話指：「即係你遇到一件事，好又好，壞又好，你（可以揀）正面同負面（去面對），咁點解唔揀正面呢？」

馮栩輝指，父母鼓勵他放鬆心情面對已成定局的文憑試放榜成績，惟自己不想令父母失望。（董素琛攝）

蔡若蓮籲考生努力向前：決定未來的不會是成績單

蔡若蓮今日出席放榜打氣大會時表示勉勵學生三句話，「決定未來的不會是成績單，而是積極樂觀的態度」、「通往夢想嘅路有好多」、「珍惜人生每一個過程，感激同行的人」。她表示，現時同學的升學選擇有很多，鼓勵學生做好生涯規劃，指「條條大路通羅馬」。