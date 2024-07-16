DSE｜抑鬱症考生高中三年抗病　勉同路人體諒自己：行到這步不易

DSE放榜在即，一眾學子翹首以待，升學備試之路，有人平坦履過，亦有人滿途崎嶇。應屆考生陳芷寧，自小便受母親督促學習，背負著要考入好中學、讀大學期望，曾升讀band1頂尖中學，然而難抵激烈的競爭氛圍，加上疫情期間網課影響等，學業成績一落千仗，中三時確診中度抑鬱及恐慌症。



為了緩解病情，她轉校展開高中生涯，既要備戰公開試，同時努力對抗病魔，克服藥物副作用。因著新校師生的扶持，她看見了真正的自我價值，擺脫以成績或分數定義自己。



或許有與芷寧一樣，備受抑鬱症困擾的考生，她寄語同路人要學會體諒自己：「行到這一步不容易，成績不理想，也不要怪自己，因為情緒不是我能控制的。」



我小時候的觀念就是，我入到一間好中學，我就容易入一間大學。 芷寧

今屆DSE考生、出身於單親家庭的陳芷寧，從踏入幼稚園起，便承載了母親對其學業、才能的期望。（黃浩謙攝）

自小受母親督促學習追分數 考入band1中學

今屆DSE考生、出身於單親家庭的陳芷寧，從踏入幼稚園起，便承載了母親對其學業、才能的期望，除了學習芭蕾舞、中國舞、啦啦隊、畫畫，還要上數學及英文班。

芷寧自小被教育求學求分數，「我小時候的觀念就是，我入到一間好中學，我就容易入一間大學。」母親緊張芷寧學業，一直不斷鞭策督促，芷寧嚴以律己，小學時成績優異。

後來，芷寧成功考入大埔區內一所band1中學，不過，她並不快樂。她形容學校競爭氛圍濃重，老師會用激將法催谷學生學習。在一群尖子中，芷寧成為了成績中下的學生，「我第一次考試遇上一些挫敗，我人生未試過不合格，人生第一次試過不合格。」

「我小時候的觀念就是，我入到一間好中學，我就容易入一間大學。」芷寧說。（黃浩謙攝）

疫情轉網課怠於學習 頻玩手機與母親起衝突

芷寧自信心受到打擊，從此漸漸怠於學習，中二遇上疫情，遙距上網課，電腦擺好，卻無法專心，態度渙散，「hea」到盡，成績一落千仗。

她憶述，有段時間頻密地使用手機以減壓，受到母親指責，雙方曾發生衝突，令關係達到冰點，雙方僵持有約一年。芷寧回到家中，進入「摺」的狀態，只看手機、睡覺，與母親說話一句起兩句止。她的成長心事，未有向身邊朋友傾訴，選擇戴上「微笑面具」，假裝一切安好。

芷寧記得恐慌症嚴重時，每周會發作三、四次，甚至一日內發作兩次。（黃浩謙攝）

中三選科壓力成最後一根稻草 確診中度抑鬱及恐慌症

與母親關係疏離，學業上的挫敗，情緖壓力慢慢累積，中三面對選科的挑戰，成為壓垮自己的最後一根稻草。她憶述，心儀、競爭最大的科目化學及生物，成績需要位列到全級首15%才有機會成功選修，目標似乎難以達到，令芷寧再度質疑自己，無動力讀書，「我自己覺得我讀不到，好大壓力啦，好辛苦啦，好長啦，不想讀啦，好想離開這間學校。」

好大壓力啦，好辛苦啦，好長啦，不想讀啦。 芷寧

芷寧升讀中三面臨巨大的選科壓力，然而學業受挫，令她質疑自己的能力，失去了讀書的動力。（黃浩謙攝）

恐慌症嚴重時 每周發作三至四次

在學期初，她確診患上中度抑鬱症及恐慌症，幾經轉介至精神科醫生，需要服藥及定期覆診。她記得恐慌症嚴重時，每周會發作三、四次，甚至一日內發作兩次，「會突然間覺得好驚，我自己就會發冷，手震，覺得好似自己就快要死。」除了失眠，她還要面對幻聽的煎熬，聽見批評及叫她尋死的聲音。

恢復實體課後，芷寧經常出現頭痛、頭暈、胃痛、噁心，需要在醫療室休息或早退。為了減輕她的病情，母親安排她休學。半年後，住在大埔區的她，跨區轉至屯門的加拿大神召會嘉智中學。

我要吃藥，是因為我的身體負荷不到，病了。 芷寧

轉至新校，踏上高中的路途，芷寧內心難免有許多不安，亦加重了抑鬱、恐慌症的病情。（黃浩謙攝）

轉校適應期病情加重 上課突然無法呼吸 學習包容自己

轉至新校，踏上高中的路途，既要適應新環境，投入學習，準備應戰文憑試，也要對抗自身的抑鬱症，芷寧內心難免有許多不安，一度加重病情。

她形容中四至中五期間，病情一度變得嚴重，覆診次數及藥物劑量均要增加。服藥後，更會出現胃痛、噁心、情緒落差大等副作用。芷寧憶述，某次在課堂上，突然無法呼吸、手震，有老師馬上協助並輔導她，待她情緒緩和後，才返回課室繼續上課。

病情令芷寧較難專注上課或溫書，她選擇放慢學習的步伐，給予自己適當的休息，積極融入校園生活，相約朋友溫書，互相陪伴，減少獨處和焦慮。康復路上，她學會包容、接納患病的自己，「我要吃藥，是因為我的身體負荷不到，病了。」

在朋友面前，芷寧會戴上「微笑面具」，回到家中，便進入「摺」的狀態。（黃浩謙攝）

老師教學懂欣賞自己 自我價值勿由外界定義

猶幸新校小班教學，師生關係密切，猶如一個大家庭，令她在充足的支持下，面對備試壓力和抑鬱症的挑戰。昔日她以成績分數定義自己，一旦名次有起落，學習遇困難，就會跌入情緒低谷，如今則擺脫內心枷鎖。

她記得一次，曾在功課上寫下，自我價值是由成績、成就定義，班主任兼教授生命教育的老師則在評語中，讓她明白真正的自我價值，「當你看自己是好的時候，別人都會覺得你好，你要有一份自信；從你貶低自己那一刻開始，別人都會看不起你，因為你自己都看不起自己。所以我覺得，自我價值不應該讓任何事物來定義，我覺得你懂得欣賞自己，已經是好的。」

芷寧很感恩遇到班主任兼教授生命教育的老師，讓她認識真正的自我價值，原來不是由成績或成就定義。（黃浩謙攝）

寄語同路人學會體諒自己 成績不理想也勿怪自己

漸漸地芷寧的病情有所好轉，在文憑試開考前一段日子，已經毋須再服藥，學業成績有所回升，曾全級排名第六。她與母親的關係，經過老師的輔導下亦有所修補。

DSE放榜在即，此時此刻，或許有與芷寧同樣面對抑鬱症困擾的考生，她寄語同路人不要抑壓情緒，盡可能找到傾訴內心、表達自己的渠道，亦要學懂諒解自己，「行到這一步不容易，成績不理想，也不要怪自己，因為情緒不是我能控制的，最大的責任不在自己身上。」

行到這一步不容易，成績不理想，也不要怪自己。 芷寧

芷寧憶述，某次在課堂上，突然無法呼吸、手震，有老師馬上協助並輔導她，待她情緒緩和後，才返回課室繼續上課。 （黃浩謙攝）

芷寧表示學生與老師關係親近，「不是一定要喊Miss，阿sir，可以直接喊他們的名字，他們跟你很親近，一齊吃飯，我真的覺得我這間學校好像一個家庭。」（黃浩謙攝）

經過老師的輔導，芷寧開始體會母親，主動與她聊天分享，拉近了彼此的距離。（黃浩謙攝）