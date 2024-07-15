多啦A夢展覽｜大會︰12米高裝置用縮小電筒變細　無阻市民熱情

最近本港天氣不穩，天文台昨晚（14日）發出黃色暴雨警告，「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」主辦方今日（15日）凌晨公布，12米高多啦A夢充氣裝置暫時排氣，待天氣及環境許可才再充氣展出。其後主辦方再在今早公布，已用法寶「縮小電筒」將多啦A夢縮小成原來身高的1.293米。

雖然巨型多啦A夢「縮細」了，但也阻止不了大眾的熱情，上午已有很多市民在星光大道範圍繼續拍照打卡。



12米巨型多啦A夢縮小成畫家造型，還原至本來身高的1.293米。（主辦方FB相片）

因天氣不穩，12米高多啦A夢充氣裝置已暫時排氣。不過主辦方今早公布，深夜時份已用法寶「縮小電筒」，將巨型多啦A夢縮小成畫家造型，還原至本來身高的1.293米。主辦方表示，感激工作人員通宵完成上述工作。

今早在星光大道現場所見，雖然巨型多啦A夢暫時只得縮細版，但也阻止不了市民的熱情，現場已有很多市民在場拍照打卡，由於展區需時預約，路過的市民就要離遠拍攝。

多啦A夢展雖然缺少了12米高的大型裝罱，但無減市民熱情打卡。（陳麗娟攝）

主辦方提醒，展覽如期舉行，還有多隻多啦A夢雕塑陪伴各位市民大眾。「希望粉絲們一齊集氣，召喚多啦A夢帶來法寶『天氣箱』，用『晴天卡』帶返太陽出來，令1000%多啦A夢再同大家見面。」