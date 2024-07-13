多啦A夢｜主題Cafe未開門吸大批客打卡　主辦方料展覽人流數十萬

「100%多啦A夢&Friends巡迥特展」今日（13日）起舉行，展覽所在的尖沙咀K11 MUSEA，亦在同日推出多啦A夢主題餐廳，LUBUDS Group首席營運總監周俙佁稱，吸引不少專程欲打卡的顧客，餐廳未開門已經「爆曬」，預料帶動餐廳生意，銷售額增30至40%。



至於人流方面，截至中午，主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫表示，展覽收費區已有數百個觀眾參觀過，預期整體展覽人流會以數十萬計。



特色食品可勾起顧客童年回憶 預增銷售額30至40%

位於K11 MUSEA地下樓層的 Artisan Lounge by LUBUDS，由今日起至8月30日期間，變身為多啦A夢主題 Cafe，周俙佁稱，限定主題的設計，1是希望可以召喚世界各地、香港的朋友來消費，而豆沙包紅豆班戟、鈴噹造型的咖啡等食品可以勾起顧客的童年回憶。她指，限定主題佈置Cafe，可帶動生意和周邊商場的消費，預計會增加餐廳銷售額30至40%。

周俙佁：餐廳未開門已經「爆曬」

被問及會否多了外國遊客來消費，她稱因為全亞洲區域的遊客都認識多啦A夢，故不論本地、外國遊客都會來餐廳消費。她又稱，有多於一半顧客都是因限定主題來餐廳打卡，體驗童年回憶，未開門已經「爆曬」想來打卡的人。她表示香港應該多舉辦這類盛事，製造多些體驗吸引遊客。

展覽主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫指，收費區已有數百個觀眾參觀過，預期整體展覽人流會以數十萬計。（黃浩謙攝）

有市民不知賞展要登記 主辦方：會盡量多提示

至於展覽人流方面，截至中午，林樹鑫表示，收費區已有數百個觀眾參觀過，預期整體人流會以數十萬計，但亦要視乎天氣情況。而免費區的整體情況正常，每天可能會就觀眾反應和相關安排作調整，如在交通上的配合等。

被問及有市民不知道觀賞展覽需登記，會否多作宣傳，他表示單位一直有做宣傳，會盡量向觀眾「提多啲」。就帶動消費數字方面，他表示留意到商場、周邊都多了不少人，但未有實際數字。