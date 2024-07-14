多啦A夢展覽｜80後父親帶女兒「朝聖」掃紀念品　讚盛事促進消費

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」開幕後首個周日（14日），今早未到11點，毋須預約的星光大道免費展區人流已絡繹不絕，堆在圍欄外與12米高的「大叮噹」合照。至於首周預約爆滿的免費展區內，不少人攜同多啦A夢公仔記念品打卡。



有從小學就「入坑」愛上多啦A夢的父親，今日特意帶同女兒到場，他穿上穿着多啦A夢T恤，表現興奮，花了2000多元買記念品，他指多啦A夢老少咸宜，是香港人的回憶，相信能吸引港人留港消費。



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星光大道上除了一家大細，亦有不少內地遊客及放假的外傭，人羣擠滿預約展區的圍欄外，有小朋友更帶着多啦A夢漫畫書到場。預約展區每半小時一場，每次約半百人進場，夏日炎炎，參觀人士平均仍停留15至20分鐘，有人更拿着伸縮棍自拍。

預約免費展區每半小時一場，不少人帶着多啦A夢頭飾或公仔打卡。（蘇煒然攝）

小學入坑 80後父親花二千多元買記念品

其中一位80後父親成功搶到收費展區今早10時半場次，與兩個女兒一起看了個半鐘，再參觀12米高「巨型多啦A夢」。在小學已「入坑」的他穿上多啦A夢T恤到場，家中有齊多啦A夢漫畫所有集數，今次花了2000多元買記念品，包括㯲章套裝、T恤等，成功搶購到非預訂的公仔擺設。

讚比台灣展更吸引 不用「飛來飛去」

他又表示，今年4月去台灣時，也有去文創區看多啦A夢展，平時都特意為了多啦A夢，配合其展覽日期外遊，但今次不用「飛來飛去」，在香港就能看到，感到十分值得，他又指今次展覽規模大，有1:1原尺寸多啦A夢模型，比台灣更吸引。最近香港有幾個大型盛事，他認為多啦A夢老少咸宜，是香港人的回憶，因此是最能面向香港人、吸引他們留港消費的盛事。

陪同父親到場的女兒們笑說，父親買了40元的多啦A夢型樽裝水，笑稱這個價錢能買到四支寶礦力。她們都覺得展覽吸引，但較喜歡室內的，因為天氣太熱，但「爸爸拉住我哋睇」。問到喜愛的法寶，姐姐想要時光機，去未來看考試答案；妹妹則想有隨意門，上學前可以睡到最後一刻。

小學入坑的80後父親花了2000元買紀念品，女兒笑他連多啦A夢樽裝水也買，40元買到四支寶礦力。（蘇煒然攝）

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母：個女喺自己個肚時已開始睇多啦A夢

帶同女兒到場的吳太表示，一開賣就搶飛，買到第一場，今早九時許就到，由收費展區到免費展區的安排都順暢。她稱，在懷孕時經常看多啦A夢，形容「個女喺自己個肚時已開始睇多啦A夢」。

吳小妹妹表示，這是第一次親眼看到多啦A夢模型，很喜歡所有展品。不過，她最想買價值180元的「肩膊毛公仔」一早已售完，在網上預購不到，店員表示現在接受新預訂，但要到9月才可領取。

現場展板所見，直至下午近2時，50款記念品中3款已售罄，8款可接受預訂，另很多都只剩少量。吳太太認為這類活動能帶動港人消費：「鍾意多啦A夢嘅朋友一定會消費。」

吳小妹妹買到今日第一場展覽，惟買不到心儀的肩膊毛公仔。（蘇煒然攝）

廣州旅客看演唱會順道參觀 認為不及12年前展覽吸引

來自廣州的楊小姐及梁小姐今晚看鄭秀文演唱會，因此順道來看星光大道看多啦A夢。梁小姐表示，12年前有看在海港城的「你睇！！多啦A夢嚟啦！誕生前100年祭」，她指上次海旁有100個多啦A夢，相反今次規模不及當年，而且並非所有展區都免費，認為並不特別值得購票入場。