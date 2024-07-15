司機急症室亡死因　姐夫稱等上病房時仍可對話　6小時後手腳變冷

中港司機在第三波新冠疫情期間，與內地女子結婚生子，一個月後因腹痛兩度在內地求醫，疑獲診斷有肝炎及癌症擴散，但未查清病因。司機其後決定返港求醫，送往屯門醫院治理，但在急症室等候約6小時間被發現身體冰冷，其後證實不治。死因庭今（15日）召開研訊，死者姐夫供稱，死者當日下午入院時清醒，後來便見他已睡著，直至晚上才被胞姊發現手腳冰冷。姐夫又指，死者病床設有iPad可供護士在護士站監測情況，他當日兩度走到護士站詢問死者情況時，都不見有護士在場監測。



死者黃潤全（終年55歲）於2021年8月18日入住屯門醫院，並在急症室病房等候期間，被發現身體冰冷、沒有反應，同晚證實不治。

死者黃潤全姐夫曾繁鴻稱，黃在等上病房時仍清醒可對話。（凌子淇攝）

死姐黃潤全胞姐亦有出席死因研訊。（凌子淇攝）

黃曾中風亦有糖尿病

黃的姐夫曾繁鴻稱，黃生前任職中港司機，案發時長時間居於中國惠州。他經歷三段婚姻，案發前不久與第三任妻子沈琳燕結婚，兒子剛出生。另黃有多年吸煙喝酒習慣，2006年中風一度戒煙戒酒，但偶爾仍會吸煙，至2011年再確診糖尿病，需定期覆診。

內地求醫未能查明病因

曾憶述，黃於2021年6月返回惠州與沈辦理結婚手續，翌月他致電胞姊稱感不適，雖曾赴當地醫院求醫，未能查明病因，僅知道肝有發炎。及至8月，黃因腹痛再到廣州醫院求醫，仍未查清病因，他與家人商量後，決定返港接受治療。

曾提醫護黃需抽腹水

黃在胞姊安排下，於8月18日乘救護車由廣州醫院送至屯門醫院。當日下午約1時，曾與妻子抵達醫院，得悉黃被安置在急症室9A病房等候上病房，曾進入病房見黃清醒，隨即有醫護人員囑咐不能內進。及後曾獲准入病房，並將黃的內地病歷交予醫護，又交代黃在內地需要抽腹水，他亦有告訴醫護：「唔抽就漲得好犀利。」

黃初時清醒但稱好攰

曾續指，當日下午2時左右，他3度偷偷入病房，當時黃仍清醒，但稱「好攰」，並獲安排吊鹽水及插氧氣喉。直至4時，曾再入病房見黃已睡著了，其後他曾兩度到護士站，詢問護士何時能安排黃上病房，獲告知仍要等候。

死者黃潤全由地回港後即送到屯門醫院。（資料圖片）

胞姊傍晚到院發現黃手腳變冷

晚上近8時，黃的另一胞姊到醫院探望他，發現他的身體冰冷，沒有反應，曾遂立刻通知護士，不久便見醫護人員衝入病房替黃進行急救。當晚8時18分，醫護宣布黃搶救無效，證實不治。

指黃氧氣喉有鬆脫

曾當日約於下午4時50分及7時拍攝過黃，後來才發現兩張照片中黃的姿勢未有轉變，氧氣喉鬆脫位置都一致，故他懷疑黃於該段時間沒有移動。曾又補充說，黃的床尾設有iPad，可供護士在護士站觀察到黃的情況，惟他當日兩次走到該處詢問護士黃何時能上病房，都未見在場有護士監測顯示屏。

救護隊目陳旭華稱，內地醫療文件懷疑死者黃潤全癌病擴散。（凌子淇攝）

內地醫療文件指黃疑癌症擴散

救護隊目陳旭華指，當日中午近1時在深圳灣從內地醫護手中，接黃到屯門醫院，當時黃仍清醒，看似較疲倦。陳將黃接到救護車後進行檢查，顯示黃的維生指數正常，但有輕微發燒，車程期間仍能說話。陳又透露，內地醫療文件指黃有腹脹，懷疑癌症擴散。

案件編號：CCDI-1035/2021(SH)