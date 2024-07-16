機管局推獎金計劃　鼓勵航空公司開新航點及飛長途　首年料$800萬

航空業正從疫情逐步復甦，機場管理局今日（16日）公布，推出兩項獎勵計劃，鼓勵航空公司開辦新航點及復辦關鍵長途航線，機管局會按飛機載重量計算，每程獎勵1萬至2萬元不等，全年有機會獲得約800萬元獎勵。機管局表示，短途機復甦已稍高於疫前，惟長途機仍有少少滯後，期望可以帶動北美、歐洲等航班，亦可帶來「裙帶關係」，吸引航空公司以香港作為中轉航點。



(廖雁雄攝)

機管局在今年6月1 日推出兩項獎勵計劃，鼓勵航空公司開發新航點及加密航班，目標今年年底客量恢復疫前100%及配合機場三跑發展。

按機種載重量計 每噸約70元每程約1萬至2萬元

首項獎勵鼓勵航空公司開辦新航點，為期兩年，航空公司開辦新航點，按機種載重量，每噸約70元，以300至400噸計算，首年每程可獲1萬至2萬元獎勵，第二年可獲50%獎勵，如果「飛得密」，每日一班可獲大約700萬至800萬元總額。

第二項是獎勵航空公司復辦關鍵長途航線，為期三年，包括策略性地區，如北美、歐洲、澳紐等，首年可獲1萬至2萬元獎勵，第二年享75%，第三年獲50%，預估受惠航空公司可獲600萬至700萬元總額。

(夏家朗攝)

現5間航空公司共8條航線符合資格

兩項計劃會以疫後2023年3月至2024年2月作為基數，航空公司現時新辦或復辦航線高於基數及飛足20星期，即可獲獎勵，當中亦包括貨機。

據悉，目前已有5間航空公司共8條航線符合資格，分別為星宇航空往來台灣、南方航空往來哈爾濱、新疆喀什、香港航空往來西寧、台中、越南峴港、香港快運往來菲律賓克拉克、及韓國JIN AIR往來首爾。

(廖雁雄攝)

機管局：短途機已稍高於疫前 惟長途仍滯後

機管局機場運行副總監方瑞文表示，現時長途機復甦未及短途機，以冬季為例，短途機已稍高於疫前，惟但長途機仍有少少滯後。他又指，希望可以帶來「裙帶關係」，增加轉機客量，令香港成為主要中轉站。

他又指，機管局將會向全球，包括大灣區推廣獎勵計劃，目的並非要補貼航空公司，而是希望刺激市場潛力，加快推動新航點，及減低開辦風險。機管局未有就獎勵設上限，會持續檢視條款。