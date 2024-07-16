機管局推獎金計劃　鼓勵航空公司開新航點及飛長途　首年料$800萬

撰文：孔繁栩
出版：更新：

航空業正從疫情逐步復甦，機場管理局今日（16日）公布，推出兩項獎勵計劃，鼓勵航空公司開辦新航點及復辦關鍵長途航線，機管局會按飛機載重量計算，每程獎勵1萬至2萬元不等，全年有機會獲得約800萬元獎勵。機管局表示，短途機復甦已稍高於疫前，惟長途機仍有少少滯後，期望可以帶動北美、歐洲等航班，亦可帶來「裙帶關係」，吸引航空公司以香港作為中轉航點。

(廖雁雄攝)

機管局在今年6月1 日推出兩項獎勵計劃，鼓勵航空公司開發新航點及加密航班，目標今年年底客量恢復疫前100%及配合機場三跑發展。

按機種載重量計　每噸約70元每程約1萬至2萬元

首項獎勵鼓勵航空公司開辦新航點，為期兩年，航空公司開辦新航點，按機種載重量，每噸約70元，以300至400噸計算，首年每程可獲1萬至2萬元獎勵，第二年可獲50%獎勵，如果「飛得密」，每日一班可獲大約700萬至800萬元總額。

第二項是獎勵航空公司復辦關鍵長途航線，為期三年，包括策略性地區，如北美、歐洲、澳紐等，首年可獲1萬至2萬元獎勵，第二年享75%，第三年獲50%，預估受惠航空公司可獲600萬至700萬元總額。

(夏家朗攝)

現5間航空公司共8條航線符合資格

兩項計劃會以疫後2023年3月至2024年2月作為基數，航空公司現時新辦或復辦航線高於基數及飛足20星期，即可獲獎勵，當中亦包括貨機。

據悉，目前已有5間航空公司共8條航線符合資格，分別為星宇航空往來台灣、南方航空往來哈爾濱、新疆喀什、香港航空往來西寧、台中、越南峴港、香港快運往來菲律賓克拉克、及韓國JIN AIR往來首爾。

(廖雁雄攝)

機管局：短途機已稍高於疫前　惟長途仍滯後

機管局機場運行副總監方瑞文表示，現時長途機復甦未及短途機，以冬季為例，短途機已稍高於疫前，惟但長途機仍有少少滯後。他又指，希望可以帶來「裙帶關係」，增加轉機客量，令香港成為主要中轉站。

他又指，機管局將會向全球，包括大灣區推廣獎勵計劃，目的並非要補貼航空公司，而是希望刺激市場潛力，加快推動新航點，及減低開辦風險。機管局未有就獎勵設上限，會持續檢視條款。

赤鱲角香港國際機場的第三跑道。（梁鵬威攝）
機管局：三跑料11月啟用　首辦超級樞紐博覽會尋新機遇林天福今履新機管局主席　首席營運總監張李佳蕙兼任署理行政總裁機管局推惡劣天氣應變措施　設的士派籌系統　9號風球停機場快線
hotline
機場管理局
第三跑