機管局：三跑料11月啟用　首辦超級樞紐博覽會尋新機遇

建造費約1,415億元的香港國際機場三跑系統預計今年底啟用，正關閉編整的中跑道計劃下月進行飛行校驗。機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，首次在亞洲舉行的超級樞紐博覽會（Super Terminal Expo）於11月5至7日在香港舉行，三跑道也會在稍後的11月內啟用，認為是向世界展示香港機場的好時機。



她又說，近期與不同其他航空公司商討復飛香港，但部份航線或面臨俄羅斯空域限制或飛機不足等，明日會公布優惠措施。她稱現時機場人流恢復至80%，料年底高峰期能達100%，待航空公司航線重飛香港、達到8,000萬人流左右，才會啟用新航廈。



機管局與會議展覽公司Informa Market宣布，政府盛事之一、超級樞紐博覽會（Super Terminal Expo）於11月5至7月在香港舉行。（何瑞芬攝）

機管局與會議展覽公司Informa Market今日（15日）宣布，政府盛事之一、超級樞紐博覽會（Super Terminal Expo）於11月5至7 日在香港舉行，是首次在亞洲舉行，且未來數年都會在香港舉行。機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，展覽料吸引來內地和海外逾6,000名參加者，及300個機構等參加。

機管局與會議展覽公司Informa Market宣布，政府盛事之一、超級樞紐博覽會（Super Terminal Expo）於11月5至7月在香港舉行。（何瑞芬攝）

張李佳蕙提到，三跑道會在展覽之後數星期（few weeks）、11月的某個日子啟用，屆時可增加50%客運及貨運處理能力，會發展機場城市等，提供娛樂、餐飲及零售等服務，令認為是向世界展示香港機場設施的好時機。

她表示，近日與不同航空公司商討復飛香港或開新航線，明日會公布一些優惠措施。她指香港機場自政府輸入外勞後，人手問題已大有改善，但不同地方或航空公司仍面對人手問題，俄羅斯空域也是一個大問題，預計部份新航線會經該上空，另有航空公司的飛機在疫情停用放置後，暫時未完全復飛。

張李佳蕙又說，現時機場人流已恢復到80%，預料年底高峰期可達到100%，現有航廈旅行處理量約8,000萬人次，當人流達到接近8,000萬時，便會啟用新第二航廈。

超級樞紐博覽會（Super Terminal Expo）是政府盛事之一，並由盛事基金提供場地資助，博覽會設多個高峰論壇，涵蓋航站樓創新、先進空中交通等多個主題，又設低空經濟論壇等，也會頒發「最佳航站樓設計」等多項大獎，包括中國商飛、土耳其航空、華為、美國Collins Aerospace等在內企業已落實參加。

Informa Markets商業發展執行副總裁Michael Duck稱，香港是今次博覽會理想的舉辦地。（何瑞芬攝）

Informa Markets商業發展執行副總裁Michael Duck稱，香港作為領先的多式聯運樞紐，有獨特地理優勢，聯通大灣區等，是舉辦今次博覽會的理想地。