林天福今履新機管局主席　首席營運總監張李佳蕙兼任署理行政總裁

機管局早前宣布，行政總裁林天福將接替蘇澤光擔任主席。機管局指，林天福今日（1日）履新，任期三年。首席營運總監張李佳蕙即日起任署理行政總裁，該職位會進行全球招聘。



機管局稱，新任主席林天福今日履新，任期由2024年6月1日起，為期三年，他在2014年10月1日至2024年5月31日期間擔任機管局行政總裁。林天福在2022/23年度薪酬達1,113萬元再創新高，但轉任主席後，只收每年11萬元袍金。

將展開全球招聘行政總裁

首席營運總監張李佳蕙由2024年6月1日起兼任機管局署理行政總裁，機管局董事會將就行政總裁一職進行全球招聘。

張李佳蕙現年63歲，於1992年加入機管局，2022年12月獲委任為首席營運總監，在機場管理方面擁有超過30年經驗，先後在機管局執掌多個高級管理層職位。她現時兼任珠海市珠港機場管理有限公司董事及滬港機場管理（上海）有限公司副董事長。