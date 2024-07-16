中大建魚類過敏階梯系統　助過敏者進食魚類　近三成能吃三文魚

魚類過敏是常見的食物過敏，患者一般在兩至三歲時開始出現過敏反應，包括輕微皮膚徵狀以至過敏性休克，當中許多人傾向戒吃所有魚類。香港中文大學醫學院一項研究發現，40%患者不會對特定魚類過敏，有接近30%患者能進食三文魚。



中大根據不同魚類所含的致敏源，小清蛋白水平和患者相對的耐受性，建立了一套「魚類過敏階梯」系統，讓專家可參照系統為患者提供更精準的診治，包括度身訂造可以進食的魚類清單，令患者可以補充魚類營養。



中大醫學院一項研究發現，40%魚過敏患者不會對特定魚類過敏，有接近30%患者能進食三文魚。（黎婉婷攝）

傳統過敏測試準確度低 患者誤以為對所有海鮮過敏

中大醫學院兒科學系助理教授梁詩彥稱，傳統過敏測試（皮刺測試及血液過敏測試）的準確度低，假陽性高達80%，因此患者會被建議完全戒食魚，令他們誤以為對所有海鮮過敏，而魚類含有蛋白質和 Omega3等營養，不必要地戒口會影響兒童生長發育。

40% 患者不會對特定魚類過敏 有接近30%患者能進食三文魚

中大醫學院過敏症團隊招募了249名魚過敏兒童患者，平均年齡為4.2 歲，團隊為參加者進行皮刺測試、量度血液中對多種魚類的特異性IgE濃度（一 種與過敏相關的抗體），並收集病歷記錄。結果發現，40%的參與者對至少一種魚類有耐受性，淡水魚如鰂魚、鮭魚和鯇魚的致敏度最高，最低致敏度的則是鱈魚、大比目魚、三文魚和吞拿魚，接近30%患者能進食三文魚。

建立「魚類過敏階梯」系統可為過敏科專家提供參考。（黎婉婷攝）

「魚類過敏階梯」可助專家作更準確判斷

中大醫學院兒科學系研究助理教授衛懿欣稱，建立「魚類過敏階梯」系統可為過敏科專家提供參考，當他們透過口服激發測試診斷病人是否魚過敏時，能夠先從致敏度較低的魚類開始，將出現嚴重不良反應的風險減至最低，有利專家為魚過敏兒童作更準確的診斷，助他們重新進食小清蛋白水平低的魚類。

王太表示，女兒屬其中一個魚過敏患者，得悉原來魚類所含的小清蛋白水平不同，並非會對所有魚類都過敏，故透過口服激發測試診斷，後發現原來女兒是可以進食三文魚，為結果感到高興。

王太表示，女兒屬其中一個魚過敏患者，得悉原來魚類所含的小清蛋白水平不同，並非會對所有魚類都過敏。（黎婉婷攝）

患者多全戒吃蝦、蟹等海鮮 研究證部分患者並無過敏

此外，是次研究發現，接近半數參加者因認為蝦、蟹、蜆和帶子等甲殼類或貝類與魚類同屬海鮮，誤以為同樣需要一刀切戒口不吃，但因其與魚類的致敏源不同，故其實當中三分之一參加者並沒有對這些甲殼類或貝類過敏。