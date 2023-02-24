中大破解美國曱甴基因組圖譜　發現7新致敏原　或有助治療過敏者

保持環境衛生非常重要，否則就會惹來各種蛇蟲鼠蟻，例如人見人怕的曱甴(蟑螂)。除了心靈上受驚怕，更可能令身體出現過敏。中大醫學院教授就透過對美國曱甴進行基因組測序和致敏原鑑定，破解全球最全面的美國曱甴基因組圖譜，發現7種新型致敏原，或有助清楚過敏疾病患者的致敏原，並設計有效免疫療法。



曱甴佔致敏率在香港達45%

中大醫學院對美國曱甴進行研究，包括基因組測序和致敏原鑑定，破解全球最全面的美國曱甴基因組圖譜。醫學院兒科兒科學系教授梁廷勳指，會進行這次研究是因為香港人普遍都有過敏疾病，包括哮喘、濕疹或過敏性鼻炎(即鼻敏感)等，而曱甴除了令人心靈上過敏，原來也會令人身體過敏。

梁廷勳表示，本地過敏患者中，曱甴佔致敏率達45%，是僅次於塵蟎的最常見致敏原因，「雖然社會對此認知在過去20年已提升，但始終缺乏曱甴致敏原完整資料，令診斷緩慢。」

臨床測試找到曱甴混合致敏原

現時要檢查過敏患者致敏原，就要做皮膚點剌測試。生物醫學學院教授徐國榮解釋，皮膚點剌測試是把不同致敏原的萃取物，用針頭刺進患者皮膚，並觀察有否紅腫，就知道患者的致敏原為何。

「我哋有幾個案例，分別有咳嗽同鼻塞流鼻水的男童，出現瀰漫性蕁麻疹、即俗稱風赧(音近難)的13歲少女和10歲男童，都喺點刺測試中搵到曱甴混合致敏原，但咁搵實在太麻煩，好難分辦致敏原。」

曱甴會令部份人出現皮膚過敏。（林靄怡攝）

新基因組圖譜尋致敏原 或能針對治療

徐教授認為，要知道致敏原，就要清楚其基因圖譜為何。生物醫學學院博士後研究員熊慶就通過曱甴致敏患者的血清，驗出7個新致敏原。同時建構新的基因組圖譜，令美國曱甴的致敏原拓展到20組。

中大生物醫學學院博士後研究員熊慶通過曱甴致敏患者的血清，驗出7個新致敏原。（林靄怡攝）

可助更準確地知道過敏患者致敏

徐教授表示，現在可以找到更多種的曱甴致敏原，就可以更準確地知道過敏患者的致敏原，並作出免疫治療。梁教授解釋，免疫治療是令患者不斷接受同一種致敏原，並令患者身體慢慢接受，「不過前提當然要知道係邊一隻致敏原先，所以我哋今次搵到更多致敏原係好重要」。

梁廷勳提醒大家最重要保持環境衛生，做好清潔以減少曱甴出沒。（林靄怡攝）

不過預防勝於治療，梁教授提醒大家最重要保持環境衛生，特別是即將迎來潮濕的天氣，「曱甴係視乎溫度而活躍，一到夏天就出哂嚟，同埋有嘢食嘅地方都好易引到曱甴，所以廚房要保持乾淨，我哋知道有居住環境可能較細，煮嘢食同瞓嘅地方好近，但都要提醒小朋友唔好喺床上食嘢。」

一蟲與曱甴基因相似 濕熱天氣要預防

提到潮濕，他們發現有另一種害蟲與其極相似，「我哋發現白蟻可能含有同曱甴極度相似的致敏原，所以一潮濕時都好易有曱甴。」他表示只有大家盡力保持衛生。

梁教授補充，他們在重組曱甴的基因圖譜時，發現曱甴基因中，有一個重要解毒的基因家族「穀胱甘肽S-轉移酶」，可能大大增強美國曱甴的基因組。「可能有幫助日後的殺蟲劑嘅，會有啟發作用。」

他表示已得到政府資助，研製一部致敏原檢查機，透過把致敏原放進晶片內並觀察數據，然後得出致敏原的種類。「希望各大醫院同診所都可以有一部。」