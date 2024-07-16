公屋加租｜公屋聯會指租金寬免易引爭議　倡機制引入經濟環境因素

公屋租金今年10月加租，加幅達上限的10%，一般租戶首三個月可豁免加租。公屋聯會在今日（16日）的傳媒茶聚上表示對寬免措施表示歡迎，但認為每每談到租金寬免易造成社會的爭議，建議當局檢討公屋租金機制，應考慮在機制中加入當前經濟環境因素，如通脹或本地生產總值的指數變化等。



就出售房屋，聯會表示有見公屋供應漸穩定，希望檢討出售房屋供應比例及定價，包括可適量調高資助出售房屋供應的比例，建議在《長策》後5年期、即2029/30至2033/34年，調高資助出售房屋的比例與出租公屋比例，由現時的70比30，改定為50比50。



房委會按公屋租金可加可減機制，計出2024年公屋居民立法會收入指數比兩年前多10.73%，因此2024年公屋租金檢討下的租金調整幅度為上升10%。(資料圖片/鄭子峰攝)

公屋租金今年10月加租，加幅達上限的10%，同時因應社會經濟環境的因素提供一次性的特別寬免措施，一般租戶首三個月可豁免加租。除富戶外，大部分租戶將在2025年1月起始需繳付新的租金。

公屋聯會指，房委會在建議加租同時，會應因不同情況，提出不同程度的租金寬免，以抵銷加租帶來租戶的經濟負擔，但也容易引起社會爭議。

公屋聯會副主席、房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣表示，公屋租金機制自2007年實施以來，連同今年已歷八次檢討，認為有需要檢討及改善有關機制，建議在機制加入當前經濟環境的因素，如通脹或本地生產總值的指數變化等。

梁文廣指，有需要檢討及改善公屋租金機制，建議在機制加入當前經濟環境的因素，如通脹或本地生產總值的指數變化等。（江麗盈攝）

聯會也提到，房委會在兩年合共回收5,000個單位，總數等同興建一條中型屋邨單位數量，成效顯著。就房屋署已開展的公屋租戶資產申報，聯會建議房屋署在有需要時，適量增加人手處理有關工作，下一步也應研究如何打擊瞞報海外物業或資產 的違規行為。

就房委會正籌備的「善用公屋資源計劃」，聯會表明支持，但提醒當局要確保有關計劃不會被人濫用，以避免對居民造成滋擾及不必要的影響。

就房屋署已開展的公屋租戶資產申報，公屋聯會建議房屋署在有需要時，適量增加人手處理有關工作，下一步也應研究如何打擊瞞報海外物業或資產 的違規行為。（江麗盈攝）

就出售房屋，梁文廣也提到，有見公屋供應漸穩定，聯會也希望檢討出售房屋供應比例及定價，包括可適量調高資助出售房屋供應的比例，建議在《長策》後5年期、即2029/30至2033/34年，調高資助出售房屋的比例與出租公屋比例，由現時的70比30，改定為50比50。

至於定價，他建議宜在出售前3個月始定出售價，以求價值更「貼市」。公屋聯會總幹事招國偉則提到，揀樓需等候長時間，期間樓市變動多，宜縮短售樓與揀樓之間的時間。

招國偉續稱，聯會留意到現時居屋第二市場的單位流轉仍較為封閉，或阻礙業主轉售單位的意欲，建議可參考房協試行的「長者業主樓換樓先導計劃」，讓部分銀髮業主可按需要轉售未補價單位後，購入一個面積較原有單位細小的未補價單位，將有利於居屋第二市場供求的流轉。他期望政府可於今年的《施政報告》接納建議落實房委會試行有關措施。

招國偉指，聯會留意到現時居屋第二市場的單位流轉仍較為封閉，或阻礙業主轉售單位的意欲，建議可參考房協試行的「長者業主樓換樓先導計劃」，讓部分銀髮業主可按需要轉售未補價單位後，購入一個面積較原有單位細小的未補價單位。（江麗盈攝）

針對青年置業，公屋聯會副主席黃才立表示支持推出「青年未來置業儲蓄計劃」，鼓勵青年儲蓄買樓的首期， 並享有優先認購權購買居屋。他續提到，現時資助出售房屋的按揭貸款保證上，綠表申請者可獲最高 95%的按揭貸款，白表申請者則獲最高90%，認為可考慮放寬青年家庭/業主的按揭貸款，與綠表申請者睇齊。

在資助房屋的配額上，他也認為應同時作調整，例如在「白表居屋第二市場計劃」中，整體配額數量應進一步增加，將家庭與一人申請者的比例由現時的90比10，將一人申請者的比例增至不少於20%，以為單身人士提供更多購買資助出售房屋的機會。