公屋加租｜長者負擔重　何永賢︰離島租金平　唔介意搬遠少少

立法會房屋事務委員會今日（15日）開會討論公屋10月起加租一成，有議員關注長者負擔重，當局支援不足。房屋局局長何永賢建議，非綜援戶的長者可申請租金援助計劃，或者考慮離島或新界的新發展區的公屋，形容租金更便宜，「唔介意嘅搬遠少少，轉一個鄉郊環境，可能對長者退休生活的健康都係好。」



亦有議員建議公屋租金調整方程式加入通脹因素，何永賢說若果出現通縮，租戶減薪之餘可能同時要面對加租，強調目前機制恰當，能因應時勢靈活調整。



楊永杰。（資料圖片/廖雁雄攝）

議員倡方程式加入通脹因素 何永賢︰目前機制恰當

公屋租金調整機制推出16年，每兩年檢討一次租金，最新計出今年10月起加租10%，達到機制上限，房委會豁免大部分住戶首3個月租金加幅，變相延至明年1月實施。

A4聯盟楊永杰說，若租金調整機制行得通，當局就不用推出寬免措施，認為要考慮機制是否有需要檢討，尤其租金和通脹增幅超過薪金升幅，「揾係揾多咗，但洗都洗多咗」，認為要修改公式體現通脹因素，以符合市民的負擔能力，又建議再延長寬免。

何永賢說若將通脹因素納入機制，當通縮時可能出現薪金減少但同時要加租，強調要小心考慮，認爲目前機制恰當，能因應時勢靈活調整。她又說，政府提出寬免首3個月加幅，涉款5.7億元，若再延長寬免將涉及更多公帑，強調要平衡房委會財政。

本身是房委會資助房屋小組委員會委員的A4聯盟梁文廣關注，租金方程式可否調整。何永賢說若要改機制，有很多元素可研究，例如現時只有租金加幅封頂，要一併考慮是否既封頂、又封底。

房屋局局長何永賢。（黃浩謙攝）

長者租金負擔重 何永賢︰離島租金平 唔介意搬遠少少對健康都好

工聯會郭偉强說局方未有關顧僅領取長者生活津貼的租戶，津貼累積增褔不足7％，但租金就增加一成，關注局方會否有針對性的支援。

何永賢說非綜援戶的長者可申請租金援助計劃，成功申請者會獲免一半租金，期限兩年，有需要可延長。她又說市區的公屋租金比較貴，每平方米要90多元，「佢唔介意住得寧靜啲，離島個租金更平」，舉例離島區公屋租金每平方米只需50多元，長者可考慮住離島或新界的新發展區，「唔介意嘅搬遠少少，轉一個鄉郊環境，可能對長者退休生活的健康都係好。」

公屋將加租一成。（資料圖片）

民建聯劉國勳關注當局調整租金時，會否考慮租戶的負擔能力。何永賢說公屋加租機制有加租上限封頂，但沒有下限，設計很好。

公屋加租後，房委會租住房屋運作帳目在2024-25年度仍面對約1600萬元赤字，自由黨李鎮強關注如何填補赤字，選委界洪雯亦關心未來財政壓力越來越緊張，如何維持為80多萬個公屋單位維修的安排等。

何永賢說公屋租金是主要收入來源，其他收入包括資助出租房屋，但因應未來大量建屋量亦不少，要小心考量收支平衡。