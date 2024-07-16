劏房｜公屋聯會倡先訂標準再推登記制　最低面積不少於9平方米

「告別劏房」的路仍然漫長，政府去年成立的「解決劏房問題」工作小組下月將提交報告，當中將包括劏房最低居住標準的建議。公屋聯會今日（16日）舉行傳媒茶聚也提到希望優先解決劣質劏房，訂出最低居住面積及標準、以及推行登記制，設三年適應期供業主進行修繕。



至於租金管制，聯會認為可適時再決定研究與否，續指房屋供應仍在追落後，劏房仍有其存在價值，不能急於一刀切解決劏房問題，又指如同時推行劏房最低標準、及租金管制，或令市場有太大震盪，導致大批劏房業主退出市場，劏房供應大減，為劏房戶帶來更大問題。



公屋聯會今日（16日）舉行傳媒茶聚提到希望優先解決劣質劏房，訂出最低居住面積及標準、以及推行登記制，設三年適應期供業主進行修繕。（江麗盈攝）

公屋聯會主席文裕明表示，今年7月11日已向政府的工作小組提出多項建議，包括推行劏房登記制，劏房最低面積不少於九平方米，高度要有一定限制，應設獨立廚廁，有獨立水電錶，並設基本消防設備。

聯會的建議也提到，政策應設三年適應期，讓業主完成單位修繕，以符合標準，如逾期未能完成受進行登記者，則無法再經營；並建議當局做好安置，要以過渡性房屋、簡約公屋，或部份閒置的社區隔離設施，安置受影響劏房戶。

就劏房高度問題，文裕明（中）指部份在新界農地非法經營的劏房樓高僅五呎，明顯是不適切居所，一些不能企直的閣仔也值得關注。（江麗盈攝）

就劏房高度問題，文裕明指部份在新界農地非法經營的劏房樓高僅五呎，明顯是不適切居所，一些不能企直的閣仔也值得關注。公屋聯會總幹事招國偉則補充，冀明確的高度限制可由專業團體作決定。

據統計處2021年的數字，劏房人均居住面積約10至11平方米，被問到為何提出劏房最低面積不少於九平方米，招國偉回應指，如最低面積訂太低無意思，建議基於冀業主有空間著手改善。

招國偉（左）指，如最低面積訂太低無意思，建議劏房最低面積不少於九平方米，是基於冀業主有空間著手改善。 （江麗盈攝）

聯會都提到，希望優先解決劣質劏房，認為租金管制可適時再決定研究與否。被問到會否擔心不同時設立起始租金，或令一些劏房戶因無力支付而流向更差的住所，公屋聯會立法會議員梁文廣稱，如同時推行劏房最低標準、及租金管制，或令市場有太大震盪，導致大批劏房業主退出市場，「唔想一次過將供應壓得太死。」

文裕明也補充，由於房屋供應仍在追落後，劏房仍有其存在價值，認為不能急於一刀切解決劏房問題，如大量劏房業主退出市場，劏房供應大減，反而更為影響劏房戶，「唔想居民流離失所。」

問到未來當局如何加強找出不符合標準的劏房，梁文廣指在登記制下，住戶可以從登記冊中知道住處是否合規的劏房，「如果不在冊就即係不合規。」他續指，未來住戶如發現居於不合規的劏房，可以向當局舉報，然而，前提是有足夠的過渡性房屋或簡約公屋作安置，即使保護「舉報比人踢走」也有相應機制作保護。

梁文廣指在推行登記制後，住戶可以從登記冊中知道住處是否合規的劏房。（江麗盈攝）

就解決劏房問題，公屋聯會主要建議內容：

• 推行「劏房」登記制度：業主透過認可專業人士，為單位進行相關的認證(如結構 安全及衛生等)，以符合最低標準

• 設「劏房」最低居住面積：不少於 9 平方米 (約 100 平方呎)

• 設「劏房」最低規範標準：應設有獨立的廚房及廁所，設定適度的逃生通道、房間高度、配置基本消防設備，如減火筒或減火毯，限制明火煮食，以及為租戶設 獨立的水錶及電錶等

• 設推行政策的適應期：若落實執行登記制度，可由政策推行起計，設 3 年期的適 應期，讓業主完成單位的修繕工程

• 加強執法及安置受影響居民：如以過渡性房屋及簡約公屋，或利用部分閒置的社 區隔離設施，安置受影響的「劏房戶」

• 優先解決劣質「劏房」，租金管制適時才決定研究與否

