「滄海一聲笑——黃霑」展覽7.17開幕 140套展品一覽其生平貢獻

為紀念「鬼才」黃霑逝世20周年，香港文化博物館籌備的「滄海一聲笑——黃霑」展覽將於明日（17日）開幕，是次展覽借用黃霑四首代表作連结他的生平，從「獅子山下」出發，展開「問我」和「萬水千山縱橫」的旅途，最後走進「是他也是你和我」的香港流行文化黃金時代。



展覽精選約140套黃霑相關展品，介紹黃霑在歌、影、視、廣告及文學等方面的貢獻，讓公眾了解黃霑作品在文化上的融會貫通，以及他如何將傳統內容譜寫成現代流行文化的精髓。黃霑長子黃宇瀚亦有參與今日預展，他稱最喜歡的展品是顧家煇與黃霑開懷大笑的合照畫作，並表示懷念父親：「好掛住佢。」



為紀念黃霑逝世20周年，香港文化博物館籌備的「滄海一聲笑——黃霑」展覽將於明日（17日）開幕。（歐嘉樂攝）

4大展區回顧黃霑的一生、經典名作背後的故事

眼眶的投影展示了黃霑與好友的相片、小時候成長環境等，透過這副眼鏡可以進入他的世界，回顧他的一生。（歐嘉樂攝）

展覽先以《獅子山下》一曲出發，介绍黃霑在1940年代從內地到港，初見港島電車的故事。一進門，映入眼簾的是一副巨型眼鏡，粗黑框眼鏡是黃霑其中一個標誌性形象，眼眶的投影展示了黃霑與好友的相片、小時候成長環境等，透過這副眼鏡可以進入他的世界，回顧他的一生。

展區共有4部分，包括，《獅子山下》的相遇、《問我》是如何練成、《萬水千山縱橫》的旅途及《是他也是你和我》的相知。當中包含了與黃霑相關的不同展品，如歌詞手稿、《世界真細小》黑膠唱片封套、電影海報、親筆簽名板等，展示了黃霑深厚的文學造詣，以及與多位名人相交相知的點滴，和其經典名作背後的故事。

展覽先以《獅子山下》一曲出發，介绍黃霑在1940年代從內地到港，初見港島電車的故事。（歐嘉樂攝）

黃霑長子黃宇瀚最愛顧嘉輝畫作：好掛住佢

當中的重點展品有由顧家煇創作的畫作，是依照黃霑與他一張開懷大笑的合照而繪成。黃霑曾指「煇哥在大家心目中，是個木訥的人，但和熟朋友一起，他卻絕對可以滔滔不絕，而且非常幽默」，這是顧嘉煇最喜愛的一幅畫作。

另外，由黃霑作曲及填詞的節育宣傳廣告曲《兩個夠晒數》海報亦是重點展品之一，該香港家庭計劃指導會宣傳海報出自1970年代，歌曲由仙杜拉主唱，此歌曲膾炙人口，成為陪伴一代香港人成長的電視廣告歌曲代表作。

黃霑長子黃宇瀚表示最喜歡的展品是顧嘉輝畫的畫作，稱顧家煇一向很木訥，故在畫中開懷大笑的笑容更顯珍貴。而《世界真細小》黑膠唱片封套勾起他開心的童年回憶。他稱希望大眾會記得父親開懷親切的笑聲，「想佢繼續喺度」、「好掛住佢。」

冀新生代學生可藉展覽對黃霑有立體認識

香港文化博物館總館長林國輝表示，希望可以透過展覽全面介紹黃霑的貢獻，讓觀眾看到他的故事。（黎婉婷攝）

香港文化博物館總館長林國輝表示，希望可以透過展覽全面介紹黃霑的貢獻，讓觀眾看到他的故事，並感受到他對香港流行文化的影響。而黃霑的簽名是其自畫像，他活潑的風格也是展覽的策展方向，希望新生代學生可以因此對他有立體的認識，看見香港數十年的輝煌文化。

展覽位於香港文化博物館一樓，專題展覽館一至二，將由明日（17日）至明年2月10日展出，觀眾可免費入場。