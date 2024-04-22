「鐵板神算」董慕節逝世享壽101歲　曾為黃霑、倪匡、馬榮成批命

八九十年代紅極一時的命理大師「鐵板神算」董慕節逝世，享壽101歲。原名沈均輝的董慕節，1959年到港，曾為不少名人批命，包括黃霑、倪匡等，黃霑更曾指命書字字準確。他也曾為馬榮成批命，坊間一直流傳其中的批句「金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍」，促使馬榮成自立門千戶，並創作出《風雲》。



家人讚頌為「一位真正的傳奇人物」

董慕節的家人在4月20日晚上在facebook發帖，形容他是「一位真正的傳奇人物」，「他給我們帶來了101 年的愛和智慧，他默默地堅強，總是努力工作，毫無怨言。」

帖文又指，董慕節是「一位無名英雄」，「他的生命充滿了堅韌和仁慈，他的一生將在我們心中的花園中永遠綻放，當他步入永恆的懷抱時，他的愛仍然是我靈魂中的指南針，指引我。」

據稱25歲學鐵板數 3個月滿師

董慕節原名沈均輝，於八九十年代是紅極一時的命理大師，其鐵板神數曾為不少名人批命。這位批命大師，其起步並不在香港，據說他25歲那年，在上海經營棉紗失敗，後來獲韋千里收留，獲對方介紹，到專門研究鐵板數的汪懷節門下學鐵板數，不出三個月已開始跑江湖。

直至1959年，他才來到香港，於九龍開業，初時主要為舞女算命，後來隨著生意興旺，批命的價錢開始上調，輪候時間也變長。

董慕節批命狀真跡。（鄭明仁提供）

要熟人介紹才批命 要等數月甚至逾年

資深傳媒人鄭明仁曾於專欄中提到，董慕節批命有數特色，來者須是熟人介紹、掛號批命者常要輪候一年，快批也要等三數月，亦只算一生命運小批。董慕節也從不在報章登廣告宣傳，更明言不準不收費。

鄭明仁在文中指，董慕節幫人批命，聽畢對方的時辰八字，便會低頭打算盤，每當算出一個數字，便著客人翻閱12本手抄本，根據當中的數字找出斷語，逐句逐句拚出來，湊合出來者的命書。

黃霑曾指字字準確 「命紙收益，抵到爛！」

董慕節有「半仙」之稱，曾為黃霑、倪匡、白韻琴等人批命，其中黃霑曾與人分享他的命書，並附上親筆信，當中提到當時距批命已過五年，期間命書字字準確，而指自己已悟一切事，因而看淡得失，寫道「我認為命紙收益，抵到爛！」

有傳馬榮成《風雲》兩字 與董慕節批命有關

另一件為人廣傳的，是董慕節曾為馬榮成批命，當中有句批言「金鱗豈是池中物，一遇風雲便化龍」，坊間一直流傳批言令馬榮成自立門千戶，成立天下，創作《風雲》。馬榮成近年曾在網上節目提及此事，坦言已記不清是受這句批言啟發而創作《風雲》、還是先創作《風雲》再想起批言，「都真係咁岩。」