西九財困｜擬建至少兩住宅項目　數年後招標賣樓花　料免補地價

陷入財困的西九文化區約52億元流動資金將於明年年中耗盡，行政長官會同行政會議通過西九「加強財務安排」，解除西九17萬平方米住宅面積「只租不賣」限制，容許出售套現，西九可獲取全部收益，若條款不變，意味毋須補地價。



本港樓市下行，西九管理局指出，地段具有地理優勢，有臨海靚景，匯聚三個鐵路，管理局指，至少涉及兩個項目發展，強調對樓市有信心。不過，前期工程加招標賣樓花，至少要數年後才有資金流入，短期內會研究多項開源方案，包括融資及調整票價。



西九文化區第二區現時仍在平整，將會興建出售住宅項目。（香港01攝）

原只能以「建造、營運及移交模式發展」發展

西九管理局指出，西九第二區住宅面積佔17萬平方米，原本以只能以「建造、營運及移交模式發展」（BOT）發展。在疫情及加息陰霾下，BOT屬長遠投資，不利解決短期資金，加上現時寫字樓空置率高企，租金下行，發展商未必感興趣。

出售住宅項目應乎未來10年營運開支

管理局表示，在「加強財務安排」下，西九獲准出售住宅項目，應乎未來10年營運開支，當中涉及第二區前期開支、政府工務工程、建造藝術綜合劇場費用、償還50億元銀團融資等。

近期樓市下行，管理局指出，未來數年油尖區供應單位不多，只有3,000伙，西九文化區有臨海靚景，鄰近高鐵、機鐵及鐵路，對發展住宅有信心，管理局預計，至少會有兩個或以上住宅項目，未來兩年會先發展前期工程，之後才招標、賣樓花，正估算供應伙數及呎價，但不會增加地積比及高度限制。

政府當年以「象徵式」地價批出發展權，根據「加強財務安排」，管理局獲准保留從批予私人發展商出售的住宅項目全部收益，若條款不變，意味免補地價賣樓。

研究再融資及調整票價

外界關注，西九「賣斷」住宅後，如何維持可持續收益。管理局強調，文化區內非文化藝術用地佔50萬平方米，當中賣樓收益只佔三分一，其餘三分二屬租務收益，包括零售、餐飲、酒店、辦公室等；另外，會研究融資，考慮整調票價等開源措施，亦會繼續節流，據管理局數字顯示，基本營運赤字21/22年度7.7億元，下跌至22/23年度7.1億元，最新23/24年度減少至5.7億元。