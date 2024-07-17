多啦A夢無人機｜周六晚上7時半上映　尖東梳士巴利道封路供觀賞

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站正舉行，主辦機構會於本周六（20日）晚上7時半在尖東海濱再設一場無人機匯演，預計會有大批市民及遊客前往觀看。主辦機構今日（17日）公布，尖沙咀當晚將實施封路及人流管制措施，屆時尖東梳士巴利道部份行車路段（東行及西行）和附近一帶的道路將會封閉，詳情待有關部門公佈。



主辦機構表示，無人機匯演建議觀賞位置是尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近，及封閉後的梳士巴利道（東行）部份行車路段。 位於K11 MUSEA對開海旁的巡迴特展戶外展區全日暫停公眾預約，以配合封路及人流管制措施。



▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼



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繼5月舉辦的全球首場多啦A夢無人機匯演，「100%多啦 A 夢&FRIENDS」巡迴特展主辦單位AllRightsReserved (ARR)表示， 暫定星期六晚上7時30分再度在維港上空舉辦第二場無人機匯演。

ARR表示，早前與有關部門溝通後，是次匯演位置將移師至尖東的海域上空，並加入全新精彩內容，一千架無人機將再次化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型。今次匯演長度與上次相若，連無人機升降約15分鐘，內容卻加長至10分鐘左右。

基於安全理由及保持人流暢通，避免大量市民於個別路段逗留及避免出現過分擠擁的情況，ARR呼籲市民前往尖東不同地方觀賞，以免過分集中於單一地方。

多啦A夢無人機表演7月20日星期六晚上7時半上映，地點移至尖東海旁對出。（ARR提供圖片）

ARR表示，無人機匯演建議觀賞位置是尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近，及封閉後的梳士巴利道（東行）部份行車路段。ARR指出，其餘尖沙咀海旁的位置或會受附近建築物阻擋而未能觀賞是次匯演，例如文化中心及藝術館一帶；在香港島沿岸亦未能觀賞是次匯演，提醒市民留意。

ARR表示，位於K11 MUSEA對開海旁的巡迴特展戶外展區全日暫停公眾預約，以配合封路及人流管制措施；持當日到K11 MUSEA六樓收費展區門票人士，當日可憑Klook二維碼在早上10時至下午4時30分，或晚上8時至10時30分自行選擇入場時間到地下免費戶外展區，按工作人員指示耐心輪候入場。

ARR表示，由於預計大批市民前往尖東一帶，如需前往收費及免費展區、香港文化中心及香港藝術館的市民，請留意附近部份路段會於當日作臨時封閉，請預早策劃行程及預留充足時間，並盡量使用港鐵等公共交通工具前往該處。請留意主辦單位發放的最新消息。

天文台7月17日上午11時半更新九天天氣預報，周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，較前一的預測「轉好」。（天文台圖片)

ARR表示，由於無人機受風雨等因素影響，加上近日天氣多變不穩定，請市民旅客緊貼官方網站及社交平台公佈的最新詳情。

根據天文台今早11時半更新的九天天氣預報，料周六短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，日間酷熱，沒有再如昨日預測「稍後局部地區有狂風雷暴」。

為慶祝全球首場多啦A夢無人機匯演於香港展岀，大會特別推岀一系列會場限定版無人機匯演主題紀念品，包括無人機匯演特別版T恤套裝、T恤（白色/黑色）、樽裝水、打氣冷凍毛巾及LED應援棒，將於本周五（19日）起於K11 MUSEA G33及6樓 期間限定店（為持收費區門票者專設）發售。