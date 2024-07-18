「魯班先師廟」建基140周年　獲政府撥款修復　現已完工現新貌

今日18日（農曆六月十三日）為魯班先師寶誕，適逢今年「魯班先師廟」建基 140 周年，迎來一系列慶典活動。香港魯班廣悅堂於西環魯班先師廟舉辦「2024 青年魯班選舉」及首屆「優秀工匠魯班獎選舉」頒獎典禮。



140年歷史的魯班先師廟，於今年三月通過古物諮詢委員會建議列為《法定古蹟》，作永久保護。魯班先師廟顯現多處破損，獲得政府撥款支持修繕，並請來廣東省傳統建築名匠何湛泉及灰塑傳承人鄧秋凡提供指導。廟宇現已重新修復。



今日18日（農曆六月十三日）為魯班先師寶誕，適逢今年「魯班先師廟」建基 140 周年，迎來一系列慶典活動。（盧翊銘攝）

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發展局副局長林智文透露，八月至九月將於尖沙咀文物展覽展出其中一條修復後的陶脊，供公眾參觀。（盧翊銘攝）

發展局副局長林智文透露，八月至九月將於尖沙咀文物展覽展出其中一條廟內經修復後的陶脊，供公眾參觀。又表示，政府聯合建造議會支持業界培育建造人才，增加培訓名額，每年不少於一萬二千個。又鼓勵公眾傳承魯班匠心精神，投身建造業為香港發展做出貢獻。

香港魯班廣悅堂主席鄧智宏表示，希望以表傑出人才，激發青年對建築業的興趣，培養創新思維，傳承魯班文化及弘揚工匠精神，吸引更多人投身建造業。