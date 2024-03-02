古諮會倡140年歷史魯班先師廟納法定古蹟　茅盾曾任教地方不獲評

古物諮詢委員會下周四（7日）開會，建議把西環魯班先師廟及元朗錦田鄧伯裘故居列作法定古蹟。其中魯班先師廟最早建於清朝光緒十年（1884年），距今有140年，供奉「百匠之師」魯班，廟內保存精美壁畫、石灣陶塑及泥塑等裝飾，2004年曾建列入法定古蹟，但因業權問題擱置至今。



另外，古諮會決定不就旺角山東街53及55號項目評級，保育團體長春社考據發現該處前身，是民初著名教育家陶行知辦學地方，文學家茅盾也在此任教過，曾去信古蹟辦及市建局要求評級。



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古諮會最新文件指出，經評估後，建議政府將堅尼地城青蓮臺15號魯班先師廟，以及元朗錦田祠塘村20號鄧伯裘故居列作法定古蹟，並建議將上環太平山廣福祠評級由二級歷史建築升為一級，及將深水埗荔枝角道386及388號一座戰前唐樓列做三級歷史建築，並決定不就旺角山東街53及55號項目評級。

被建議納入法定古蹟的魯班先師廟，最早建於1884年，距今剛好140年，是供奉「百匠之師」魯班。廟宇於1928年曾在眾人捐款下重建，古諮會文件指廟宇反映當時香港建築業的蓬勃發展。

古諮會指，魯班先師廟建築精美，內存不少壁畫、石灣陶塑及泥塑等裝飾，以彩釉瓦片鋪設屋頂，其屋頂建築以5個形同山峰般的屋簷支撐，是名為「五岳朝天式」山牆支撐技術，甚為罕見。古諮會曾於2004年建議將廟宇納入法定古蹟，但因業權爭議擱置。

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至於錦田鄧伯裘故居相信建於20世紀初，鄧伯裘是錦田鄧氏一名商人，為元朗、錦田甚至新界發展作出重大貢獻，尤其在教育及醫療方面。

古諮會稱故居是一棟長方形單層灰磚建築，長寬比例極大，有矚目的三層高更樓，更採用托斯卡納式圓柱及拱門等西式設計，樓梯及地板以紅綠色水磨石飾面，內部建築融合中國傳統及西方特色，且大部份完好無損，見證錦田及元朗發展。

另外，文件提及建議將深水埗荔枝角道386及388號一座戰前唐樓列做三級歷史建築，該處2005年曾發生交通意，導致建築一條石柱被撞毀，屋宇署當時因安全考慮，曾疏散唐樓居民，經檢認為結構安全及做緊急支撐後，才准居民返回住所。

至於不被評級旺角山東街53及55號，長春社之前曾考發現，上址前身是中華業餘學校，是教育家陶行知在港提出成立的地址，文學家茅盾曾在自傳中提到在上述學校教授過文學科，認為極有歷史價值。長春社曾去信古蹟辦及市建局要求為建築評級。