記協主席鄭嘉如遭華爾街日報辭退　外國記者會、道瓊斯工會關注

香港記者協會主席鄭嘉如周三（17日）被《華爾街日報》解僱，她稱上司曾施壓要求她不要參選記協主席並辭任埶委。記協同日發聲明譴責事件，香港外國記者會（FCC）稱深切關注事件，並向《華爾街日報》查詢解僱原因，認為該報為在俄羅斯被捕的記者爭取自由所做的事，同樣適用於香港。《華爾街日報》母公司道瓊斯公司的員工工會IAPE，同樣關注事件，並對事件感遺憾。

鄭嘉如接受電台節目訪問時表示，對復職不抱任何幻想，曾被要求不涉足香港報道，因為上司認為有保安風險。她覺得公司在記者遭俄羅斯拘捕後想積極避險，但她認為擔任記協主席不會有人身安全風險。



香港記者協會主席鄭嘉如周三（17日）被《華爾街日報》解僱，她稱上司曾施壓要求她不要參選記協主席並辭任埶委。（資料圖片／夏家朗攝）

FCC深切關注：在俄羅斯爭取的同樣適用香港

香港外國記者會（FCC），在鄭嘉如被解僱翌日（18日），發聲明稱「深切關注」（deeply concern）事件，正向《華爾街日報》查詢解僱原因。

外國記者會重申，新聞機構應尊重員工，參與新聞業界組織的權利，參與工會的權利亦受《基本法》第27條保障，記者捍衛新聞自由不應引起爭議。

《華爾街日報》記者Evan Gershkovich，被俄羅斯指控犯間諜罪，被拘禁一年多，香港外國記者會表示完全支持《華爾街日報》為Evan Gershkovich爭取自由所做的持續努力，表示如果《華爾街日報》的編輯，主張記者在俄羅斯不受恐懼和恐嚇地開展工作的權利，他們也應該在香港做同樣的事情。

香港外國記者會（FCC）稱高度關注鄭嘉如被解僱一事，正向《華爾街日報》查詢解僱原因，並重申新聞機構應尊重員工參與工會的權利。（FCC網頁）

母公司道瓊斯工會表遺憾

《華爾街日報》母公司道瓊斯公司的員工工會IAPE（出版業僱員獨立協會）同樣關注事件，並對鄭嘉如被解僱一事感遺憾。

2024年7月17日，香港記者協會主席鄭嘉如，遭《華爾街日報》辭退。她指曾遭公司施壓，要求她不要參選記協主席。（夏家朗攝）

鄭嘉如：被要求不涉足香港報道 上司認為有保安風險

鄭嘉如今日（18日）在商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，對復職不抱任何幻想，但會在現有法律制度下爭取應得的保障。

在遭上司施壓不要參選記協主席以及退選記協執委時，鄭嘉如曾向上司表示若退出會引發很多報道，獲告知《華爾街日報》「已經準備好應對」，她決定繼續參選，上司表明記協與《華爾街日報》的工作無法共存。她又指，5月已被要求不要再涉足關於香港的報道，因為上司認為由香港人處理香港政治新聞，有「保安風險」。

2024年3月29日，《華爾街日報》記者Evan Gershkovich遭俄羅斯以間諜罪名拘捕一周年之際，該報頭版開天窗抗議。Evan Gershkovich是冷戰後第一位被俄羅斯指控間諜罪的美國記者。（華爾街日報）

記者遭俄拘捕後WSJ積極避險 任記協無人身風險

被問到是否《華爾街日報》擔心員工初選記協主席，會被視為與特區或中央政府對抗，鄭嘉如認為雖然公司口頭上無如此說法，但相信有一定顧慮。《華爾街日報》記者Evan Gershkovich遭俄羅斯拘禁一年多，鄭嘉如相信公司因為此事，而想積極避險，但她認為擔任香港記協主席不會有任何人身安全風險。

2024年7月17日，香港記者協會主席鄭嘉如，遭《華爾街日報》辭退。她對被辭退感到震驚。（夏家朗攝）

香港記者協會主席鄭嘉如上任不足一個月，周三（17日）被《華爾街日報》以「職位重組」為由解僱。鄭指三星期前，她決定參選記協主席後，她在英國的上司已經要求她退選，指記協職位與《華爾街日報》職位無法共存。平時駐倫敦的《華爾街日報》國際新聞版主編Gordon Fairclough，到香港當面宣布解僱她的決定，她形容過程十分簡短，無商討空間。

《華爾街日報》在5月將亞洲總部由香港遷至新加坡，並辭退多名員工，惟鄭嘉如當時未受影響。鄭嘉如稱正尋求法律意見，並考慮對《華爾街日報》有可能違反香港《基本法》及《僱傭條例》有關保障員工參與工會及免於受到阻嚇及解僱的權利，作出申訴。

2024年7月17日，香港記者協會主席鄭嘉如，遭《華爾街日報》辭退。她指曾遭公司施壓，要求她不要參選記協主席。（夏家朗攝 / 香港01製圖）

記協周三（17日）譴責《華爾街日報》無理解僱鄭嘉如，加劇香港新聞自由惡化，對有關決定感到失望及憤怒。道瓊斯公司確認《華爾街日報》香港分部出現人事變動，公司不評論個別個案。

有香港記者和工會去信《華爾街日報》譴責事件，要求該報總編輯和管理層公開回應事件。