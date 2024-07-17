記協主席鄭嘉如遭《華爾街日報》辭退　稱曾被施壓勿參選

今年7月1日新上任香港記者協會主席的鄭嘉如，遭《華爾街日報》解僱。記協指，《華爾街日報》曾向鄭施壓，要求她不要參選記協主席並要求她辭任理事，鄭嘉如當時已拒絕有關要求。她正尋求法律意見，並考慮對《華爾街日報》有可能違反香港《基本法》及《僱傭條例》有關保障員工參與工會及免於受到阻嚇及解僱的權利，作出申訴。《華爾街日報》暫時未有回應。



2024年6月22日，《華爾街日報》記者鄭嘉如當選香港記者協會主席，7月1日正式就任。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

鄭嘉如曾任《香港01》、《Hong Kong Free Press》記者，2022年起任職《華爾街日報》。

她2021年7月起擔任記協執委，今年記協換屆，原主席陳朗昇不尋求連任，鄭嘉如競選主席並當選。今年記協換屆選舉，兩名執委當選後即辭職，包括英國廣播公司記者Danny VINCENT、公關會員張皓明。

根據記協會章，執委會中須最少七成成員（其中包括主席）受僱於新聞工作；會員在失業期間可保留其會藉，但需向執委會證明在失業期間主動及積極尋找新聞工作的職位以保持其專業資格。

根據香港法例，僱主不可因僱員參與職工會或職工會的活動而解僱僱員，否則即屬違法，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元。

2024年6月22日，《華爾街日報》記者鄭嘉如當選香港記者協會主席，7月1日正式就任。當時部份記協執委在當選後見記者。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

WSJ亞洲總部5月遷離香港

《華爾街日報》（WSJ）總編輯Emma Tucker，今年5月2日向員工發函，宣布調整亞洲業務，總部會由香港遷至新加坡，同時大幅縮減駐香港的記者及編輯人數，佔駐港人數一半以上，編採縮減至個位數，當時鄭嘉如並未受裁員影響。

根據《華爾街日報》網站，該報仍招聘駐港高級記者。《香港01》正向《華爾街日報》查詢。

2024年3月29日，《華爾街日報》記者Evan Gershkovich遭俄羅斯以間諜罪名拘捕一周年之際，該報頭版開天窗抗議。Evan Gershkovich是冷戰後第一位被俄羅斯指控間諜罪的美國記者。（華爾街日報）

記協新聞稿全文：



記協譴責《華爾街日報》無理解僱本會主席 考慮就或違《僱傭條例》作出申訴

記協主席鄭嘉如周三（17日）被僱主《華爾街日報》即時無理解僱。鄭嘉如於今年6月底舉行的周年會員大會當選成為記協新一任主席，並於7月1日履新。《華爾街日報》在5月將亞洲總部由香港遷至新加坡，並辭退多名員工，惟鄭嘉如當時未受影響。

《華爾街日報》曾向鄭嘉如施壓，要求她不要參選本會主席，並要求她辭任理事一職，鄭嘉如當時己拒絕有關要求。記協及鄭嘉如目前正尋求法律意見，並考慮對《華爾街日報》有可能違反香港《基本法》及《僱傭條例》有關保障員工參與工會及免於受到阻嚇及解僱的權利，作出申訴。

鄭嘉如是香港資深記者，擁有在中、英媒體多年工作經驗，2022年起於《華爾街日報》工作。自2021年，鄭嘉如擔任記協執委會成員。當選主席前，她曾擔任名譽秘書及理事職位，當時《華爾街日報》未有干預。

《華爾街日報》有多篇關於香港新聞自由狀況的報道。在今年5月，該報編輯室曾撰文表達對香港新聞自由惡化的憂慮。但是，《華爾街日報》卻給予壓力其員工不要參選提倡新聞自由及保護業界的工會主席一職《華爾街日報》的決定加劇香港新聞自由惡化。

記協譴責《華爾街日報》解僱本會主席的決定，並對有關決定感到失望及憤怒。

遺憾的是，《華爾街日報》並非採取此立場的唯一媒體，有當選理事亦在其他僱主施壓下提出請辭。近年這情況有所增加，有同業反映，參選記協、香港外國記者會（FCC）以及駐華外國記者協會（FCCC）執行委員會選舉後，收到僱主要求不要參選，否則可能會失去工作。

記協在此呼籲中國各大傳媒機構，繼續支持記協、香港外國記者會以及駐華外國記者協會謹守工會的崗位及提倡新聞自由的工作，讓業界工會及員工繼續捍衛新聞自由，為同業爭取更好的工作條件，團結在香港和中國的記者。

香港記者協會

2024年7月17日

2024-25年度記協執行委員會當選者



主席：鄭嘉如（華爾街日報記者）

副主席：梁耀聰（自由身記者）



理事：

鄭卓伶（留白記者）

張皓明（公關會員）*

GRIFFITHS, James（環球郵報亞洲通訊員）

關震海（誌傳媒主編）

黎佩兒（自由身記者）

李雨夢（自由撰稿人）

梁祖饒（香港01高級記者）

謝梓楓（Hong Kong Free Press記者）

VINCENT, Danny（BBC記者）*

余樂斯（自由身記者）



*當選後即辭職

