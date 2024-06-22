記協換屆｜鄭嘉如當選新主席　2名理事當選後請辭

香港記者協會今日（22日）改選執委會，華爾街日報記者鄭嘉如當選新一屆主席，梁耀聰當選副主席，將會於7月1日上任。即將卸任的主席陳朗昇稱明白新一屆執委會會會有困難、有壓力，寄語沉穩面對。



陳表示，今日有約110人投票，有8張廢票，出席人數較上屆多一倍、較為理想。他表示總有一日自己需要卸任主席，又稱主席一職不應一個人長期擔任，任內「好多人唔敢講嘅嘢就我講」。他指，將主席的負擔會放下予下一屆，明白會有困難、有壓力，寄語下屆沈穩面對。

此外，陳朗昇表示，VINCENT, Danny（BBC記者）想退出選舉，惟記協沒有退選機制，退出理事一職要向下屆執委會提出，退出原因可能涉及私隱，不便交代。記協在Facebook指，於開票前收到張皓明和VINCENT, Danny的退選要求。由於選舉沒有退選機制，2人於當選後提出請辭。

陳朗昇：社會部份人對我有看法 希望不影響記協

回顧擔任記協主席生涯，陳朗昇表示記協面對艱難時刻，任內有蘋果日報、立場新聞、眾新聞結束營業，當時執委會都想辦法如何繼續進行記協工作，亦會擔心拖累其他人。他表示記協在3年間受到很多批評攻擊，但都過去很久的事情，都希望與各界保持溝通。

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此外，他表示社會對他有看法，部份人不喜歡他，希望不好的印象不會影響記協，冀工會繼續捍衛新聞自由。他續稱，不需要擔心參加記協犯法，記協經歷《香港國安法》、《基本法》23條生效，現時仍是合法工會。

對於新一屆記協執委，陳表示大家彼此認識，新一屆上任後，他只是普通記協會員，其他不會過問，新一屆工作應該與現屆執委會工作不同，但絕不存在所謂他的「傀儡、木偶」在新一屆執委會。

記協現有會員約300人 連續6個月下跌

保安局多次表示記協沒有認受性。陳朗昇指，記協作為工會應由職工會登記局處理，而並非涉及保安事務，認為保安局對傳媒行業不理解、不清楚。他強調記協作為註冊工會，每年都認真更新會員名單。

不過，他亦表示會員人數減少，現時約為300人，雖然過去積極尋找會員，但人數仍連續6個月下跌，惟與上年比較有增加。他表示，部分機構記者加入記協有困難、有後果、有壓力，同時包括新聞工作者轉行、移民等因素導致人數減少。

陳朗昇：機構撤離香港代表感到不安心

至於自由亞洲電台關閉香港辦事處。陳朗昇指，外國傳媒機構都有危機評估、風險管理，在香港社會環境下有盤算，認為各界有責任向外國傳媒表達安心，機構撤離香港就是不安心。

2024-25年度記協執行委員會



主席：鄭嘉如（華爾街日報記者）

副主席：梁耀聰（自由記者）

理事：

鄭卓伶（留白記者）

張皓明（Senior Policy Advisor, Justice Centre Hong Kong）

GRIFFITHS, James（環球郵報亞洲通訊員）

關震海（誌傳媒主編）

黎佩兒（自由記者）

李雨夢（自由撰稿人）

梁祖饒（香港 01高級記者）

謝梓楓（Hong Kong Free Press記者）

VINCENT, Danny（BBC記者）

余樂斯（華盛頓郵報記者）