公屋10月起加租一成　寬免3個月　富戶以外租戶明年1月始交新租

房委會資助房屋小組今日（19日）一致同意及通過公屋租金檢討結果，今年10月起加租一成，同時通過透過一次性措施，向富戶以外的公屋租戶提供特別寬免三個月，受影響租戶明年1月1日起才繳交新租金。



房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，雖然今次有寬免，但由於經濟不太好，考慮到房委會自身財政狀況，加上有龐大的10年建屋計劃等，強調已盡最大努力作出有關安排。



房委會按公屋租金可加可減機制，計出2024年公屋居民立法會收入指數比兩年前多10.73%，因此2024年公屋租金檢討下的租金調整幅度為上升10%。(資料圖片/鄭子峰攝)

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如稱，公屋租金檢討結果為加租10.73%，由於機制設加幅一成上限，因此今次加租幅度為一成，而房委會資助房屋小組今日一致通過，今年10月1日起公屋加租一成，會有3個月加幅寬免，新租金明年1月1日起生效。

黃碧如稱，已酌情考慮社會經濟環境、加租幅度對租戶影響、房委會財政狀況與10年龐大建屋計劃等因素，因此作出3個月租金調整寬免特別安排：「接下來多年房委會有很龐大負擔，就是一個很龐大的建屋計劃以及現在經濟也不太好，所以我們理財要審慎理財。這次寬免房委會已盡最大努力，咬實牙根作出寬免，希望市民與租戶理解。」