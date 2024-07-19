青年持刀傷政總保安　稱想找與父像樣男發脾氣　律師：真係幾分似

患有自閉症的17歲男學生涉持生果刀，在金鐘政府總部外斬傷一名保安，令對方的左前臂流血。男學生今（19日）在區域法院承認一項有意圖而傷人罪，辯方求情時指事件和政治無關，又解釋男學生想找一個貌似父親的保安「發脾氣」。辯方呈上事主的照片，指和身處法庭的男學生父親：「真喺有幾分似樣。」法官先替男學生索取感化報告，把判刑押後至8月2日，期間男學生續還押。



被告梁凱華（17歲，學生），被控於2023年10月4日，意圖使劉志偉身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害劉志偉。

白衫男子用生果刀襲擊政總保安，被多名保安合力制服。（點新聞提供圖片）

政總保安更亭。（黃偉民攝）

大批警員接報趕到政總天橋。（黃偉民攝）

大批警員接報趕到政總天橋。（黃偉民攝）

律師呈事主照供法官參考

辯方求情時強調，雖然案發日子和地點敏感，但事件和政治無關。辯方續指，被告想找一個貌似父親的保安「發脾氣」，並呈上事主的照片，指和身在法庭的被告父親：「真係有幾分似樣。」

劉前臂流血倒地

案情指，保安劉志偉於案發日，在政府總部東翼2樓近行人天橋的保安崗位看守，期間看到被告手持生果刀，行近另一保安周堅利。被告遭周推開後，衝向劉並持刀斬他。劉用左臂擋刀，令他前臂流血，失平衡倒地。在場另外兩名保安和一名途人見狀，嘗試控制被告，自行站起來的劉加入，嘗試用凳推低被告。被告最終被制服，事件報警。

案發前一晚與父母吵架

被告在錄影會面透露，自中四輟學，正在青年學院修讀電子及電腦工程。他在案發前一晚和父母吵架，感到不快，所以前往金鐘。他承認犯案，但拒透露施襲原因。

案件編號：DCCC 171/2024