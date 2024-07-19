多啦A夢展覽｜收費區終極加推小量名額　7.22早上11時開售門票

多啦A夢巡迴展上周六（13日）正式開幕，展覽原定於8月11日完結，不過由於反應熱烈，主辦單位早前決定將收費展覽再延長至8月18日，今日再宣布，終極加推小量名額，新增門票將於下周一（22日）早上11時在Klook平台公開發售。



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主辦單位AllRightsReserved表示，繼上週六展覽正式展開，經過一週順利營運和仔細評估後，在兼顧已購票人士觀賞體驗的前提下，認為位於K11 Musea 6樓收費展廳人流管理情況較預期良好，場內仍有空間，可容納多一些人次參觀展覽。

主辦單位指，經團隊多番內部溝通後，決定在現有展期，即7月23日至8月18日的每個時段內，適度加推小量門票。至於位於星光大道暨海旁的免費展區，則會維持展出至8月11日為止。

巡迴特展加推的門票將於7月22日早上11時在Klook平台發售，參觀人士可透過網上系統，購買收費區7月23日至8月18日的加推門票，預約入場日子及時間，每人每次限購4張門票。每節名額有限，先到先得。

參觀者憑票進入「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」時，將可領取非賣紀念品，及可憑入場手帶到免費户外展區作現場輪候入場。

因場地容納人數有限，為保障活動安全有序進行，所有收費展區門票只限於網上購票。會場不設門票銷售。

加推門票詳情：



新增門票場次：2024年7月23日至8月18日（星期二至星期日）（**小量名額）



入場時間：週一至週四 11:00AM - 9:00PM（8:00PM為最後入場）

週五 11:00AM - 10:00PM（8:40PM為最後入場）

週六至週日 10:00AM - 10:00PM（8:40PM為最後入場）

開售時間：7月22日早上11時起

購票網站：Klook



備註：1.會場不設門票銷售

2.每人每次限購4張門票

3.每節名額有限，先到先得



收費：一般門票（12歲或以上）-150元

一般門票（4 - 11歲）- 120元

