多啦A夢無人機搶先睇｜周三尖東海濱靜音預演　蘇州旅客仍感吸引

多啦A夢（叮噹）無人機匯演本周六（20日）晚上7時30分在尖東海濱上空載譽歸來，屆時會有約1,000架無人機將把各式各樣的經典多啦A夢場景與造型呈現夜空。主辦單位今晚（17日）在進行預演，惟與上次預演不同，今次並沒有音樂及配音，僅能看到無人機拼出幾個特色圖案。從蘇州來港的內地旅客認為今晚的預演很吸引，周六晚的無人機會來看，「我們住在（九龍）香格里拉酒店，來看表演會很方便」。



多啦A夢無人機預演今日在尖東海旁一帶進行預演，可以看到無人機拼湊出多啦A夢的特色標誌一鈴鐺。（夏家朗攝）

預演最佳觀賞位置尖東海旁一帶 星光大道要側看

多啦A夢無人機預演今晚在尖東海旁一帶進行預演，雖然今次預演與上次不同，並沒有播放音樂及粵語配音，但仍可以看到無人機拼湊出多啦A夢的特色標誌一鈴鐺、以及多啦A夢一眾朋友。預演全程不多於20分鐘，未有太多完整圖案可觀賞。

多啦A夢無人機預演今日在尖東海旁一帶進行預演，可以看到無人機拼湊出多啦A夢一眾朋友的樣子。（夏家朗攝）

記者觀看了全程預演，發現尖沙咀海濱花園（尖東海旁）一帶為最佳觀賞位置，而星光大道（麥兜銅像）一帶則較偏離表演位置，只能看到圖案的側面。預演最後亦拼出QR code作宣傳，以及「Fujiko Pro」的標誌。不過據了解，主辦單位或會稍調整位置。

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預演吸引內地客周六晚看正式演出

多啦A夢無人機預演在今日晚上約7時半舉行，吸引了旅客和途人駐足欣賞。從蘇州來港的內地旅客李先生知道周六晚上會有無人機表演，但他認為今晚的預演很吸引，並指周六晚的無人機會來看，「我們會來看，小朋友會很感興趣，而且我們住在（九龍）香格里拉酒店，來看表演會很方便」，十分期待周六晚的表演。

從江蘇來港旅遊的朱先生並不知道周六晚會有無人機表演，但他對於剛才的預演表示「十分震撼」，惟行程未能配合，周六晚便要離港，他嘆說：「真的很可惜！」

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▼5月25日 全球首個多啦A夢無人機表演▼



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