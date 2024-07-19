多啦A夢無人機7.20維港夜空上演！即睇表演時間＋最佳觀賞位置

多啦A夢無人機｜又有得睇多啦A夢無人機喇！今年5月香港首次舉辦多啦A夢無人機匯演，當時反應非常熱烈！適逢「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站大受歡迎，全數門票火速售罄，主辦單位決定加開一場，答謝喜歡多啦A夢的粉絲！今次將於7月20日（星期六）晚上7時30分在尖東維港上空上演！



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多啦A夢無人機匯演暫定7月20日於維港上空再度上演（圖片來源：Doraemon 100）

今次多啦A夢無人機匯演第二回，匯演位置將會移師至尖東海域上空，屆時將會有1,000架無人機演出，合力化身成多啦A夢的經典場景和造型！今次匯演長度跟上次相若，全長約15分鐘（連無人機升降），但內容部分加長至10分鐘！

⭐即看5月多啦A夢無人機匯演精彩演出⭐

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多啦A夢無人機匯演｜建議觀賞位置

大家可以到尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近，或封閉後的梳士巴利道（東行）部份行車路段欣賞精彩的匯演，不過其餘尖沙咀海旁的位置（例如文化中心及藝術館一帶）或會受附近建築物阻擋而未能觀賞是次匯演，而香港島沿岸亦未能觀賞到是次匯演，如果想順利觀賞是次匯演，記得預先看地圖做足功課！

建議觀賞位置在尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近，或封閉後的梳士巴利道（東行）部份行車路段。（官方圖片）

多啦A夢無人機匯演｜應援紀念品

大會更特別推出一系列無人機匯演主題會場限定版紀念品，包括無人機匯演特別版T恤套裝、T恤（白色/黑色）、樽裝水、打氣冷凍毛巾及LED應援棒，件件各有特色，紀念品將於7月19日（星期五）起，於K11 MUSEA G33 及 6樓 期間限定店（為持收費區門票者專設）發售，多啦A夢的粉絲們可以於無人機匯演當晚穿上特別版T恤，拿著LED應援棒為多啦A夢應援！

無人機匯演特別版應援紀念品。（官方圖片）

多啦A夢無人機匯演｜特別安排

「100%多啦A夢戶外展區」暫停公眾預約

7月20日「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展地下的免費「100%多啦A夢戶外展區」全日暫停公眾預約，僅限持有當日收費展廳門票人士進場。持當日六樓收費展區門票人士，可憑Klook二維碼，在早上10時至下午4時30分，或晚上8時至10時30分，自行選擇入場時間到地下免費戶外展區輪候入場 。

特別提醒持票人士，無人機匯演當日有封路及人流管制措施，務必提早出門，並乘搭港鐵等公共交通工具，留意交通等最新消息，避免行程受阻。

尖沙咀封路安排及人流管制安排

尖沙咀將實施封路及人流管制措施，屆時梳士巴利道部份行車路段（東行及西行）和附近一帶的道路將會封閉，詳情待有關部門公布。

由於無人機受風雨等因素影響，加上近日天氣多變不穩定，如有意前往尖沙咀觀看多啦A夢無人機匯演，請緊貼官方網站及社交平台公布的最新詳情。

多啦A夢無人機匯演第二回詳情

日期：2024年7月20日（星期六）

時間：約晚上7時30分（全長約15分鐘，含10分鐘加長內容）

地點：尖東海域上空（鄰近尖沙咀海濱花園）

建議觀賞位置：

尖沙咀海濱花園（尖東海旁）附近及封閉後的梳士巴利道（東行）部份行車路段。

在香港島沿岸未能觀賞是次匯演，敬請留意。

封路安排：

梳士巴利道部份行車路段（東行及西行）和附近一帶的道路將會封閉，詳情待有公布。

特別安排：

免費戶外展區「100%多啦A夢戶外展區」7月20日全日暫停公眾預約。

持當日六樓收費展區門票人士，當日可憑Klook二維碼，在早上10時至下午4時30分，或晚上8時至10時30分，自行選擇入場時間到地下免費戶外展區輪候入場 。



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