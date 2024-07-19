男警涉上月強姦21歲女子　控方要求禁報事主與被告關係　案押後訊

年輕男警涉嫌在今年6月在一住所單位內強姦一名21歲女子，該女子日前報案，男警今早(19日)在粉嶺法院提堂，被告暫時毋須答辯，控方要求下令禁止報道事主資料，包括她與被告的關係及案發地點等，案件押後至9月13日再提訊，被告要求保釋被指，被告要求下周五到庭作保釋覆核。



被告程朗（24歲），警員。據悉，駐守於大埔警區。被控一項強姦罪，指他於2024年6月3日，在香港某處強姦一名女子。體形較為龐大的被告，今身穿深藍色長袖恤衫及深色長褲應訊。

被告程朗被控一項強姦罪，案件在粉嶺法院提堂。(資料圖片)

控方稱鑑於本案性質及背影，為保障公眾及事主利益，禁止任何人報道可辨認事主身份的事項，除事主的姓名、地址，亦包括案發地點及與被告的關係等。裁判官批准其申請。

據悉，女事主前日報案，稱在一個住宅單位內疑被一名男子強姦。警方同日在大埔區拘捕被告，被告是一名警員。

案件編號：FLCC 1491/2024