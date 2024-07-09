女總督察涉大鬧醫院　被告取不到警司電話號碼變激動　裁表證成立

女總督察涉休班期間在醫院醉酒鬧事案，今（9日）在沙田法院續審，警員供稱，他接報被告企圖自殺而到醫院調查，後來獲告知被告另涉毆打投訴，便到病房調查，期間被告曾因取不到高級警司陳少鳴的電話號碼而情緒激動。警員後來向被告母親查問時，他見被告母親右臂有紅印，被告母親並捉緊他的手說：「畀下面我個女，唔好拉佢。」警員稱，後來警司到場，他曾見被告拉扯警司的褲袋，他只在旁觀看和戒備。



裁判官裁定被告表證成立，被告不自辯和傳召辯方證人，案件押後至7月31日作結案陳詞。



女被告葉文儀（53歲）被票控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。

女被告葉文儀穿上杏色旗袍到庭，她被裁定表證成立。(朱棨新攝)

警員到場處理被告企圖自殺

警員朱少聰供稱，案發日清晨4時許，他到中大醫院處理被告企圖自殺的案件，其後在港鐵大學站外的小巴站發現她。朱等人陪同被告到中大醫院，並進入被告母親的病房。當時一名女警長告知他，被告涉及一宗毆打事件，需進行調查。

被告母捉警員手說：唔好拉佢

朱指被告期間因未能取得高級警司陳少嗚的電話號碼，情緒變得激動，雙手大力捉住其母的左手。在場警員即阻止，被告未有理會。被告最終被帶離病房，朱按指示在病房內查問毆打案的經過。被告的母親緊張地捉著朱的手，謂：「畀吓面我個女，唔好拉佢。」此外，朱亦見到被告母親的右上臂有紅印。

被告葉文儀每天都穿不同服飾到庭。(詳看下圖)

女被告葉文儀被控醉酒時在公眾地方行為不檢罪提堂時，身穿綠色上衣。(資料圖片)

女被告葉文儀(前左一)首開聆訊時穿白恤衫黑短裙。(資料圖片)

女被告葉文儀聆訊期間每天服飾都不同。(資料圖片)

女被告葉文儀昨天上白色旗袍。(資料圖片)

朱轉身見被告捉住陳的褲

朱其後到走廊，當時有酒氣的被告仍然情緒激動。高級警司陳少鳴之到場後，向被告指因她大吵大鬧，影響其他病人，遂建議到院內的會客室，被告最終同意。朱當時在前方帶路，途中聽到後方有人叫「放手」，遂回頭一望，見到被告捉住陳的褲。他為避免被告作拉扯行為，遂把被告帶到會客室。

朱稱不覺被告行為涉襲警

朱在辯方大狀戴偉奧盤問時承認，口供未有記下被告拉扯褲子一事。辯方質疑被告涉襲警，屬嚴重罪行，卻沒有寫下事件。朱指當時不認為被告涉襲警，陳也沒有投訴。朱在盤問時又指，被告捉著陳的右後褲袋，向上拉扯，為時約3至5秒，他當時在旁邊戒備。裁判官問，即他只是觀看？朱同意，但強調身旁的警員著被告放手。

高級警司陳少鳴曾供稱當日遭被告葉文儀扯高條褲。(警聲照片)

裁判官裁定被告表證成立

辯方其後作中段陳詞，要求裁定被告表證不成立，指控方需證明被告醉酒、行為不檢，以及涉案地點是公眾地方。惟案中沒有證人指被告醉酒，相反，影片顯示她說話清晰有條理。辯方亦指被告沒有襲警和使用暴力，她當時的行為不屬於行為不檢。此外，案於地點是私人醫院，不是開放予公眾，因此不屬於公眾地方。裁判官聽取陳詞後，裁定被告表證成立。

案件編號：STS 1358/ 2024