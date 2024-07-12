休班警非禮鄰居7歲女說喜歡她肥　官斥知法犯法不可原諒　判囚9月

已婚男警涉去年在紀律部隊宿舍，以檢查煤氣為由進入鄰居單位，然後對鄰居的7歲女兒上下其手，多次伸手摸其胸部及下體，並說：「好鍾意你咁肥。」男警否認指控受審，早前被裁定非禮罪成。裁判官水佳麗今(12日)在粉嶺法院判刑時引述事主的創傷報告，顯示事件對她造成頗大影響。她認為「俾變態佬摸好醜怪」，不敢把事件告知朋友。此外，她會夢見化身惡魔的被告，嘗試殺死她。裁判官又斥責被告身為警員，卻知法犯法，其行為不可原諒，最終判囚9個月。



被告梁桂鋒（35歲），被控於2023年9月20日，在葵涌某單位非禮女童X。

被告梁桂鋒。(劉安琪攝)

事主一家已搬走

辯方求情指，事件對X造成創傷，可幸的是隨著時間過去，X一家亦已搬屋，創傷可修補和可控制。辯方又指，本案是單一事件，被告承諾日後會守法。此外，被告育有兩子，亦是家中經濟支柱，監禁將會對他造成很大的影響，望法庭輕判。

報告指被告否認控罪毫無悔意

裁判官判刑時引述被告的背景報告，報告指被告否認控罪，毫無悔意。至於X的創傷報告則指，她知道被告是警員後，不能理解值得信任和依賴的人，竟會傷害她。自事件後，X對陌生成年男性感焦慮和恐懼。

X覺被變態佬攪好醜怪

此外，X上庭作供會感壓力，她又擔心遭被告報復，及被告會傷害其他小孩。她接受盤問時難以理解為何真相會被挑戰，事後採迴避態度，盡量不想起事件，又認為：「畀變態佬摸好醜怪。」不敢把事件告知朋友。X會發惡夢，夢中被告為惡魔，會捉X或嘗試殺死她。她事後亦感下體㾗癢，需更多時間洗澡，需更多肥皂。X母則自責未能保護女兒。

被告違反誠信意犯法

裁判官指，事件對X造成頗嚴重影響，亦對其家庭構成相當大的困擾。他斥責被告嚴重違反誠信。對X而言，被告不是陌生人，而是她兩名好友的父親。被告身為警員，遺憾地知法犯法，且屬蓄意犯案，懂得避開客廳的閉路電視，在廚房非禮X，事後嘗試用糖果收買X，令她不要告知他人。被告聲稱當時備受壓力，但這並非向天真爛漫的小童下手的原因，認為被告的行為不可原諒，亦考慮事件或終身影響X，判被告入獄9個月。

案件編號：FLCC552/2024