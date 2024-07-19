調查指7成受訪者因工作壓力拒生育　企業倡建立家庭友善環境

聯合國人口基金會發布《2023年世界人口狀況》顯示，香港女性為全球最低生育率的其一城市。健康教育基金會、默克集團及保泰人壽今年上半年以問卷調查，了解港人對生育決定的考慮因素及阻力、收集約200名在職人士的意見，結果顯示，近7成人曾經因為工作壓力而影響生育意願。有關團體及企業今（19日）聯合啟動「Family Matters倡議」，期望通過生育輔助等措施以鼓勵員工組織家庭。



問卷結果顯示 經濟條件限制大部分港人生育意願

有關的調查結果亦顯示、近8成受訪者估計要養育一名小孩至22歲，需最少600萬支出；最希望企業提供更多彈性工作安排以協助育兒，顯示經濟條件是限制大部分港人生育的最大因素，而事業黃金期往往與生育黃金期重叠，令大多數女性作出延遲甚至放棄生育的決定。

健康教育基金會、默克集團及保泰人壽聯合啟動「Family Matters倡議」，期望通過教育培訓與生育補助等多元化措施，為員工締造家庭友善的工作環境，支持他們積極組建家庭，為香港的未來發展注入生機。

橫跨醫療保健、生命科學與電子科技領域的默克集團亦宣布、將為有意生育的員工及其配偶，分別提供每人28萬元的生育福利，讓他們做包括，生育測試、雪卵、女性及男性不孕症治療，包括誘導排卵、子宮内人工授精、 試管嬰兒、取精手術等，另設彈性工作、並聯同健康教育基金會及保泰人壽，透過影片及撰寫文章等，宣傳生育知識。

默克香港及澳門董事總經理鄭世隆表示，普遍香港女性都因試管嬰兒的高昂費用卻步，集團的資助可減輕員工的經濟負擔，解決燃眉之急，並為香港的整體生育率提升注入新動力。