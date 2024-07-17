施政報告2024｜三大社團聯會交建議書　引述李家超籲動員鼓勵生育

新一份《施政報告》10月發表，公眾諮詢期展開。三大社團聯會代表今日（17日）與特首李家超會面提交建議。香港島各界聯合會理事長、選委界立法會議員蘇長荣引述特首叮囑社團做好地區工作，囑託社團動員關懷基層市民，鼓勵「生多啲小朋友」，以分享香港未來的成果，增強香港的人氣、活力。



新一份《施政報告》10月發表，香港島各界聯合會派出代表，7月17日與行政長官李家超會面。（馮子健攝）

新一份《施政報告》10月發表，新界社團聯會、九龍社團聯會、香港島各界聯合會派出代表，7月17日與行政長官李家超會面。（馮子健攝）

要求設愛國主義教育社區中心

九龍社團聯會會長王惠貞稱，不少來港的藝術表演人士申請簽證耗時長，希望港府簡化及便利措施。九龍社團聯會理事長徐莉則建議設立愛國主義教育社區中心，認為《基本法》23條通過後，愛國主義教育都要加強、加深。

新一份《施政報告》10月發表，新界社團聯會、九龍社團聯會、香港島各界聯合會派出代表，7月17日與行政長官李家超會面。（馮子健攝）

蘇長荣建議政府加強行政主導、細化KPI，以及要讓區議會、地區三會、關愛隊聯同社團發揮「3+1」組合作用。香港島各界聯合會會長蔡志堅希望吸引更多文化、娛樂、知識產權的人才來港。

新一份《施政報告》10月發表，新界社團聯會派出代表，7月17日與行政長官李家超會面。（馮子健攝）

倡政府分派行政人員予關愛隊 釋放義工人手

新界社團聯會理事長譚鎮國表示，愛國主義教育是主要議題，已經在溝通過程向特首反映。新界社團聯會會長、立法會議員陳勇建議政府為每一支關愛隊分派行政人員，以釋放關愛隊義工人手。