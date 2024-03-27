4.1起接受輔助生育可獲扣稅　僅醫療原因可申請　政府籲保留收據

2月公布的《財政預算案》提出2024/25課稅年度起設立輔助生育服務稅項扣除，合資格人士每個課稅年度的可扣除開支上限為10萬元。政府今日 （27日）提醒巿民，巿民如在今年4月1日或之後支付輔助生育服務的開支，應保留包括收據等文件以作證明，以方便計劃實施後就有關開支申請扣稅。



輔助生育服務稅項 上限10萬元

為鼓勵夫婦在最佳育齡期及早生育，今份《財政預算案》提出2024/25課稅年度起設立輔助生育服務稅項扣除，合資格人士每個課稅年度的可扣除開支上限為10萬元。可受惠於稅項扣除的納稅人必須為不育夫婦或有特定醫療需要接受生殖科技程序的夫婦，以及因接受化學治療、放射治療、外科手術或其他醫學治療而可能導致喪失生育能力的癌症或任何其他病人。

政府表示，將擬備一張標準格式的輔助生育服務合資格支出證明，納稅人可要求持牌中心的認可專家或負責人在發出支出收據時，同時簽署及發出證明書，以證明納稅人符合扣稅條件，而證明書上必須顯示已支付的開支款額及支付日期。

至於在今年4月1日或之後支付生殖科技程序的必要開支的納稅人可持相關收據向提供服務的持牌中心補領證明書，作為申請扣稅的憑證。

冷凍配子不能申請稅項扣除

認可牌照是指由人類生殖科技管理局發出的夫精人工授精牌照、治療牌照或儲存牌照，人類生殖科技管理局定期更新及公布持牌中心的名單，並載列於網頁，以供公眾參考。另外，納稅人只可在支付開支的課稅年度申請扣稅，已獲發還的款項，包括獲保險公司發還的開支、在公務員醫療福利下獲發還的醫療費用開支等均不符扣稅準則。而進行冷凍配子的程序或會延遲生育的決定，與政府鼓勵盡早生育的政策背道而馳，亦不能就該等服務申請建議的稅項扣除。