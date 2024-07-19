已婚警涉向賣淫女主腦通水　官指現代男女出軌屬等閒　裁男警罪脫

已婚男警被指向賣淫集團女主腦通風報信，並在女方被捕後丟掉他用來與女方通訊的電話，被控妨礙司法公正罪。男警直認好色，指女方只是其性伴侶，雙方沒過問對方背景及身份，後來女方提出「斬纜」，他便棄掉兩人通訊的手機。案件今（19日）在荃灣法院（暫代區院）裁決，法官林嘉欣指現代中年男女各自出軌「實屬等閒」，男警沒過問關於女方的事，似乎是「遊戲規則」，男警作為有婦之夫，為免小三纏身，沒披露其警員身份亦合理，信男警或不知女方涉賣淫集團，不知其手機對警方調查有價值，故裁定他罪脫。



現代中年男女各自出軌實屬等閒，沒有過問太多關於對方的事，似乎是「遊戲規則」。 法官林嘉欣

男被告呂偉霖（47歲，高級警員），被控一項妨礙司法公正；女被告孟凡月（34歲），被控2項依靠他人賣淫為生、2項使用他人身分證及1項非法入境罪，她承認所有控罪，早前被判囚36個月。

高級警員呂偉霖經審訊後被裁定妨礙司法公正罪不成立。(凌子淇攝)

呂稱只會用鬼電話與孟聯絡

控方案情指，呂案發時與孟發展性關係已有1年多，孟因其賣淫集團被搗破而被捕。呂被捕後承認擁有兩部電話，包括一部「鬼電話」。他只會用「鬼電話」與孟通訊，事發時因認為孟欲「斬纜」，呂便丟掉其「鬼電話」，他強調不知道孟屬非法入境者及賣淫集團，亦沒向對方披露他的警員身份。

沒證據顯示呂知孟身份及工作

法官裁決時指，案中沒有證據證明呂知道孟的身份及工作，雖然以呂在警隊的年資及經驗，沒有理由不會懷疑孟的身份，因為一般香港居民不會以酒店為家，更不會經常搬酒店，但呂的說法並非完全不可信。

法官林嘉欣稱非作道德判斷，但認為現代中年男女各自出軌屬等閒。

現代中年男女各自出軌屬等閒

法官強調不在本案作任何家庭、倫理、道德判斷，但提到「現代中年男女各自出軌實屬等閒」，呂坦承與孟交往純粹是因他好色，正因如此，呂沒有過問太多關於孟的事，似乎是「遊戲規則」；呂作為一名有婦之夫，為免小三纏身，沒有向孟披露背景，也是合情合理。

呂丟棄電話以免姦情暴露屬合理

法官續指，呂沒有懷疑孟是非法入境者及賣淫集團主腦可能屬實，兩人之間的通訊或者只是甜言蜜語，以呂的主觀角度來看，當孟提出終止關係時，他丟掉「鬼電話」以免姦情敗露，也是合情合理；控方亦無法證明，呂事先知道「鬼電話」內的資訊會對警方調查有證據價值。

案發時駐守特遺隊或未能提供資訊

此外，呂案發時駐守尖沙咀特遣隊，主要負責處理搶劫等案，若要參與掃黃行動，也只是輔助角色，沒有證據顯示他案發時曾經取得尖沙咀警區掃黃行動的資料，故有理由相信他沒有能力向孟通風報信。

行動後仍公然出入酒店

法官提到呂案發前一週，有可能看過警方在尖沙咀的掃黃行動，若呂懷疑孟的賣淫集團參與其中，不會有膽量在數天後仍公然在銅鑼灣酒店內與孟出雙入對，因此推斷當時呂或不知道孟的集團已經出事，裁定他罪名不成立。

案件編號：DCCC 278/2023