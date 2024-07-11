長沙灣男子疑頭部遇襲亡　妻及繼子女提堂　涉隱瞞事主頭曾遭踩踢

長沙灣幸福邨福明樓一個單位本周一(8日)，發現一名44歲男子頭部受傷，送院搶救後宣告不治。警方其後發現死者傷勢有可疑，懷疑他曾遇襲，家人則涉隱瞞死者曾遭人踢及踩頭部。死者的妻子、繼子和繼女被捕，三人被控串謀妨礙司法公正罪，繼子另被控一項誤殺罪。他們今（11日）被押解至西九龍法院提堂，暫毋須答辯。裁判官把案件押後至10月3日，批准死者的妻子和繼女保釋外出，死者繼子則未有保釋申請，還押看管。



三名被告：文旭成（22歳，無業）、文笑玲（33歲，侍應）和張惠珠（59歲，家庭主婦）。三人分別為死者的繼子、繼女和妻子。

三名被告：文旭成、文笑玲和張惠珠被押解至西九龍法院應訊。(資料圖片)

長沙灣幸福邨福明樓周一（8日）有一名44歲男子頭部受傷，送院搶救不治。（黃學潤攝）

首被告被控誤殺罪

被告文旭成被控1項誤殺罪，指他於本年7月1日至8日，在涉案單位非法殺死男子李偉明；3被告另被控1項串謀妨礙司法公正罪，指他們於本年7月8至9曰，在香港某處串謀妨礙司法公正，於警方調查時隱瞞被告文旭明曾襲擊男子李偉明，即踢和踩李的頭部。

兩名女被告准1萬元保釋

控方申請案件押後，以待控方繼續調查，並反對讓被告保釋。兩名女被告有申請保釋，並獲准各以1萬元保釋，期間不可離港和需每天到警署報到。

案件編號：WKCC3051/2024