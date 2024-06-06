蔡天鳳案｜前家姑李瑞香案件再押後　待謀殺案進展再決定答辯

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，其前家姑李瑞香涉嫌妨礙司法公正被控，案件今（6日）在區域法院再訊。辯方申請把案件押後，以待蔡的前夫鄺港智等人被控謀殺案的進度，從而索取更多資料，以便向李提供法律意見再決定其答辯。法官遂把案件押後至8月1日再訊，李准繼續保釋。



被告李瑞香。(朱棨新攝)

李瑞香早前已在高等法院獲准保釋。(詳看下圖)

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李被指向警方提供虛假或誤導資料

女被告李瑞香，65歲，退休，被控妨礙司法公正罪，指她於2023年2月23日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕，而可能引起的法律程序，方法是催促該鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料，或向香港警務處提供虛假或誤導的資料。

李上月在高院獲准保釋

李瑞香自被捕後一直被還押，至上月向高等法院申請保釋獲批，保釋條件包括李提供10萬元保釋金，其外甥提供現金人事擔保10萬元，期間她不可離港、不可接觸控方證人等。

蔡天鳳謀殺案的3名被告

謀殺案7月將在東區再提訊

案件今再訊時，李的律師申請押後，以等待鄺港智等人被控謀殺一案。辯方指參考該案後，再向李提供全面的法律意見，才決定其答辯。

法官指，是次為本案第三度在區域法院提訊，查問為何再需押後。辯方解釋，並非要等待鄺一案的最終結果。但希望就該案索取更多資料，又透露該案已押後，在東區法院進行交付程序。法官遂把案件押後至8月1日再訊，期間李准繼續保釋。

該謀殺案於本年1月在東區法院進行首次提訊日，根據司法機構網頁顯示，案件排期至7月8日進行另一次提訊日。

該案的三名被告鄺港傑（司機，31歲）、鄺球（退休，65歲）和鄺港智（無業，28歲），分別為蔡天鳳的前大伯、前家翁和前夫。他們被控於2023年2月21日，新界大埔汀角路龍尾村某單位內謀殺女子蔡天鳳。

此外，他們被控阻止合法埋葬屍體罪，指他們於2023年2月21日至23日之間，在上述龍尾村56B地下，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

案件編號：DCCC 140/2024

蔡天鳳生前經常盛裝出席不同場合。(詳看下圖)