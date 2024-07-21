書展｜5著作被要求下架　展商指界線模糊　黎棟國稱無礙出版自由

香港書展正在舉行，參展出版社「藍藍的天」有5本書，被主辦方指因涉及敏感題材及有人投訴要求下架，作者分別為前立法會議員邵家臻及資深傳媒人區家麟。「藍藍的天」攤位今日（21日）收起當中4本書，旅遊題材《亂流》仍然有售。



「藍藍的天」負責人伍自禎表示，貿發局從沒解釋所涉敏感題材，「我哋唔知道個定義，或者條線喺邊度，咗大家嘅安全都係下咗架。」新民黨立法會議員黎棟國指，不認為被下架書籍是「禁書」，主辦方只要求不要展示，而且其他地方仍有售，無礙香港的出版與言論自由。



+ 1

5本被要求下架的書包括前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》及《字裡囚間》，以及資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》。（郭梓謙攝）

「藍藍的天」昨日（20日）表示，獲主辦單位告知，有5本書因涉及敏感題材及有人投訴要求下架，包括前立法會議員邵家臻的《坐監情緒學》及《字裡囚間》，以及資深傳媒人區家麟的《最後的信仰》、《二千零四十七夜》及《亂流》。

四本下架 一本旅遊題材仍有售

記者今日到訪藍藍的天，五本「禁書」當中只剩《亂流》仍有售，其餘均以下架。現場所見仍有不少人在店內看書。

除了《亂流》，其餘4本涉及投訴的書籍今日（21日）均已下架。（鄭子峰攝）

負責人伍自禎表示，貿發局沒解釋所謂敏感題材是關於甚麼，下架是基於員工和個人的安全考慮。（鄭子峰攝）

負責人：沒有解釋敏感題材是關於甚麼

負責人伍自禎指，貿發局沒有向他們解釋所涉及的敏感題材是關於甚麼，只是指收到有人向他們投訴。他續指，從來沒有遇過客人在店舖內投訴，下架其他「禁書」是基於員工和個人的安全考慮，「我哋唔知道個（敏感題材）definition（定義）係點，或者係解釋條線喺邊度，所以呢一刻為咗大家嘅安全，我哋都係下咗架。」

今（21日）在書展發表新書的黎棟國不認為被下架書籍是「禁書」，只是要求參展商「不要展示」。(盧翊銘攝)

黎棟國：其他地方仍有售不屬「禁書」

今日在書展發表新書的立法會議員黎棟國回應事件表示，不認為被下架書籍是「禁書」，因貿發局有規定，只是要求參展商「不要展示」，而且，涉事書籍仍然可在香港其他地方售賣，作者所表達的信息亦已充份表達，無礙香港的出版與言論自由。

對於有部分下架書往年亦有售，黎棟國指，有書籍可能有新出版，貿發局在檢視後，如認為不適宜展示，有權請參展商收起。就書檔質疑「敏感」書籍界定不清，黎棟國認為主辦方已給出清晰指引，如參展商仍認為指引不明，可向主辦方反映意見。

貿發局：倘收投訴按機制處理要求收回

貿發局昨日回應指，作為香港書展主辦單位，有提醒各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等相關法律。

該局稱，倘若收到有關涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴，會按機制處理，如有需要，會要求有關展商收回有關書籍或展品。