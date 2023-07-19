書展2023｜區家麟公共圖書館下架著作　書商照賣　編輯：無乜擔憂

香港書展2023今（19日）起一連七日在灣仔會展舉行，敏感政治題材書籍，如觸及六四及反修例事件等的近乎絕跡會場。至於早前在公共圖書館下架的部份書籍僅少數攤位有發售，而今屆書展繼續有多間大型出版社將國家主席習近平相關及與國安法有關的書籍放在當眼處。



多名學者及傳媒人相關書籍早前被公共圖書館下架，包括已故民主黨元老司徒華、前立法會議員吳靄儀、資深傳媒人區家麟等人的著作，而貿發局在今屆書展記者會重申不會預先審查書籍，亦無「禁書清單」，只要書籍符合香港法律均能展出。

書商稱如政府說法 書店賣相關書籍無問題：真係旅遊書嚟

今日書展，區家麟的著作也有在藍藍的天有限公司發售，包括《潮池》、《他他巴》、《亂流》等。藍藍的天編輯伍自禎表示，這些書近月一直有在書店發售，直言：「無乜concern（無乜擔憂）。」伍又謂一如政府講法，在書店賣這些書無問題，他相信在書展售賣亦無問題，「同埋真係旅遊書嚟個內容。」據現場所見，經過攤檔的人流不算多，間中有人會駐足在攤檔前看書。

前立法會議員吳靄儀也有著作早前遭公共圖書館下架，參展商榆林書店仍有發售她的《拱心石下——從政十八年》，不過並非放在當眼處。附近的書有彭定康的回憶錄《香港日記》及已故資深傳媒人、時事評論家李怡的自傳《失敗者回憶錄》。另一鄰近的參展商城邦書店，則有店員表示：「𠵱家（政治書）少啲，都特登唔擺。」

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一如往年書展，場內「三中商」等出版社，在攤位當眼處擺放多本國家主席習近平演說的著作，亦陳列與《基本法》、《國安法》相關書籍。有賣舊書與舊物的攤檔也在牆上掛有毛澤東的名句與肖像。