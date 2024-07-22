男警否認隱瞞財政狀況向財仔借105萬　案排期9.16開審

男警涉嫌向財務公司申請貸款時，隱瞞其個人財政狀況，從而令財務公司向他批出合共105萬元貸款。男警被控3項欺詐罪，案件今（22日）於東區裁判法院再訊，他否認所有控罪，排期至9月16日審訊，預計審訊為期1日，料需傳召5名證人。候訊期間，男警續准保釋。

男警廖健良在東區法院否認欺詐罪，將於9月16日受審。

被告廖健良（24歲），報稱公務員。他被控於2023年6月14至23日之間，在香港藉作欺騙，即分別在向眾安銀行有限公司、歐力士財務服務香港有限公司及安信信貸有限公司作出個人貸款申請時，虛假地向該3間公司提供聲稱完整及準確的內容及資料，意圖詐騙而誘使該3公司職員批准上述貸款申請及分別批出40萬港元、25萬港元及40萬港元的貸款予廖，而導致他獲得利益，或導致該3間公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：ESCC 2946/2023