海港Sir涉隱瞞警司身份借2600萬　兩欺詐罪成　被判囚6年半

人稱「海港Sir」的警司陳凱港與一名49歲男商人，涉於2019年串謀向兩間銀行隱瞞其警司身份，並訛稱受聘於私人公司，以獲取逾2600萬元的按揭貸款。陳凱港早前被裁定兩項欺詐罪成，男商人則被裁定一項欺詐罪成。案件今（17日）在區域法院判刑，法官分別判處陳凱港和男商人監禁6年半和5年。



被告陳凱港（50歲）及汪浩毅（49歲，商人），同被控兩項欺詐罪。經審訊後，陳被裁定兩罪均成立，汪則首罪罪成。案情透露，他們同於1995年接受見習督察訓練，汪於2007年前任職總督察。

被告陳凱港。

申請貸款文件未提及陳凱港的警司身份

案情指，陳凱港於2019年先後向東亞銀行和華僑永亨信用財務申請貸款，兩次均未在申請文件提及其警司身份，僅申報自己任職出眾資本總經理，其中一次更出眾資本發出的聲稱就業證明書；另陳凱港弟弟則於華僑永亨的申請中，申報出任出眾資本銷售經理，並提交有一張由出眾資本發出及汪簽署、背面批註為薪金的支票影像。該兩項貸款申請最後均獲批准，分別獲批出約2154萬轉按貸款及480萬按揭套現貸款。

陳凱港於2021年5月被捕，調查發現他是該公司股東，指稱月薪其實是季度分紅。陳凱港在警誡會面下稱，貸款申請由他人代辦，他不清楚詳情。

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官指陳的身份未達「人所共知」程度 若非他自行披露 貸款職員不會知悉

暫委法官王證瑜早前裁決指，雖然陳過去曾出版著作及接受媒體訪問，但仍不認為其身份未達「人所共知」程度。若非他自行披露，相關貸款職員不會知道他的身份。此外，陳提交聲稱受僱於出眾資本的虛假文件，法庭認為他必定有意圖隱瞞其警司身份，裁定其兩罪成。

王官又指，汪浩毅知悉陳向東亞申請貸款，並提供協助，遂裁定其首項欺詐罪成。至於另一涉及華僑永亨申請的罪名，因控方未能證明汪知悉該申請而罪脫。

案件編號：DCCC 132/2022