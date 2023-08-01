西貢鯨魚｜直擊解剖布氏鯨檢驗　多名專家全副裝備　採樣判定死因

西貢水域本月中出現鯨魚，時隔約半個月，牛尾海發現鯨魚屍體，身上有傷口，相信是較早前發現的鯨魚。漁護署昨晚（31日）表示，已委託海洋公園為屍體作解剖檢驗，以判斷其品種及死因。漁護署會為經解剖後的屍體，包括研究可否製作標本，供科研和教育用途。



記者今（1日）到西壩觀察解剖過程，由早上十時起已見到有至少十名相信是海洋公園的獸醫，穿上保護衣準備解剖的工作。海洋公園專家負責解剖鯨魚的屍體，以判斷其品種及死因，有關解剖工作可能需時數天。



▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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須先固定鯨魚 逐個部位解剖檢驗

記者今（1日）到萬宜水庫西壩觀察解剖過程，由早上十時起已見到有八至十名，相信是海洋公園保育基金的獸醫，穿上保護衣準備解剖的工作。由於鯨魚身型大，故現場所見，獸醫先以工具固定鯨魚才開展解剖工作，逐個部件拆開檢驗。另外，漁護署的人員亦有到場協助。

據昨日漁護署表示，海洋公園會解剖鯨魚的屍體，以判斷其品種及死因，有關解剖工作可能需時數天。解剖結果將有助了解鯨魚的行為和具體死因。至於經解剖後的屍體，漁護署會作合適的安排，包括研究可否製作標本，供科研和教育用途。

▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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一條布氏鯨本月中起在西貢海面出沒，連日來大批市民出海觀鯨，鯨魚早前亦被發現身上疑有被螺旋漿擊中的傷痕，至昨日（31日）被發現浮屍海面，側身反肚，內臟溢出。海洋公園保育基金代表昨晚透露，相信鯨魚是剛死去不久，人員在其背部發現多一個明顯的新傷口，即前後合共有三個傷口，但新傷口是否鯨魚死亡原因，仍有待進一步解剖確認。

▼7月13日 西貢水域發現一條鯨魚在水中暢泳▼

