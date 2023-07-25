西貢鯨魚｜多艘觀鯨船圍繞布氏鯨　保育團體：鯨魚易有精神壓力

一條鯨魚在西貢水域出現近兩周仍未離開本港水域，吸引愈來愈多人坐船出海觀鯨覓食。近近日「小紅書」有影片拍到至少四艘船逼近鯨魚圍觀，估計距離只有十多米，極為接近。香港海豚保育學會會長鄭家泰指，從影片可見，觀鯨魚極近鯨魚，有些距離「伸手可及」，批評此舉會對鯨魚造成精神壓力，亦會影響其導航及覓食能力，不鼓勵市民租船出海觀鯨。



「小紅書」網傳有多艘船隻載着一批人出海，近距離觀看鯨魚。（小紅書圖片)

小紅書短片：多艘船圍觀鯨魚 鯨魚易有精神壓力

「小紅書」上有相片帖文寫著「鯨魚還留在西貢海」，第一部份看到鯨魚在海上遊弋，並打大口吞食魚群，期間至少四艘小船圍着鯨魚，距離甚近。觀鯨的船上乘客十分雀躍，高聲呼叫「嘩，影到啦影到啦」、「囡囡舉高手影」；第二部份也有兩艘小船及兩艘遊艇圍着鯨魚，其中一艘距離不足10米。

該影片寫着「偶遇鯨魚西貢出沒 救命 上兩週（周）才在手機看香港來了鯨魚 今天去完沙灘坐快艇出來就看到鯨魚了 近距離觀賞了大半個鐘」。

▼7月21及23日 出海市民再目睹西貢鯨魚覓食▼



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海豚保育學會：船隻距離約20至30米、甚至「伸手可及」

海豚保育學會會長鄭家泰不鼓勵市民租船出海觀鯨，他解釋船會製造水底噪音，影響鯨魚的導航及覓食能力。他指漁護署的觀豚指引建議船隻與中華白海豚保持100米距離，但影片中可見有大約5至6艘快艇圍觀鯨魚，距離之約有20至30米，甚至有些距離「伸手可及」，有機會對鯨魚造成精神壓力。

▼7月23日 西貢鯨魚再「浦頭」覓食▼



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船隻噪音影響鯨魚導航及覓食

鄭家泰解釋，鯨魚聽覺靈敏，靠聲音導航，故即使船隻在幾公里以外，亦會聽到其聲音。一旦鯨魚出現精神壓力，其上水動作將失靈活，而且覓食能力下降導致覓食時間增加，就像「一個人不斷要延長工作時間來換取野食」。若鯨魚覓食不足會導致身體消瘦及出現健康問題，並非好現象。

不過他指從影片中暫時看到鯨魚身體狀況良好，相信鯨魚只要找到出路或覓食不足便會離開西貢水域。他表示，龐大體型的鯨魚不適合香港較淺水區域繼續逗留，加上每逢周日有很多市民出海進行水上活動，水上本身亦積聚很多船隻，擔心若日後越來越多人出海觀鯨，有可能撞到鯨魚，影響其生活。

▼7月13日 西貢現鯨蹤▼

