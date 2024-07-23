書展｜三問貿發局書籍下架原由　面對追問無補充　無答林建岳知否

一連七日的香港書展今日（23日）結束。書展原為一年一度城中盛事，讓好書之人聚首一堂，推廣閱讀文化，今年書展現場卻出現「禁書之柱」，列出貿發局「建議」參展商下架的書籍，局方指參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等相關法律。



八本「禁書」出自五位作者，當中前傳媒人區家麟佔了三本，出版社指其中一本僅是遊記，拒絕下架。《 香港01》就八本被要求下架的書籍，向書展主辦單位貿發局三度查詢，貿發局均未回應這些書收到多少宗投訴、投訴是否成立，亦無提及這些書籍涉違反哪些書展的規則或香港法例；面對追問，包括貿易發展局主席林建岳是否知悉等，一概僅稱「我們沒有其他補充」。



今年書展其中五本被要求下架書籍。（郭梓謙攝）

今屆書展連續幾日有書籍被「建議」下架，目前相關書籍達八本，包括：

．廖偉棠著作《末日練習》

．希望學編輯團隊著作《異鄉港孩》

．梁莉姿著作《日常運動》

．區家麟著作《最後的信仰》、《二千零四十七夜》、《亂流》

．邵家臻著作《字裡囚間》、《坐監情緒學 》



上述八本書籍，最後僅區家麟的《亂流》未有下架，出版社藍藍的天負責人伍自禎指，該書屬遊記，拒絕將此書下架。

區家麟著作《亂流》是其中一本被要求下架的書籍，出版社指該書屬遊記，拒絕遵從。（鄭子峰攝）

《 香港01》向書展主辦方貿發局查詢，問及這八本書籍哪些內容，涉違反哪些規則或法例；並問及據貿發局處理投訴機制，在接獲投訴後，有否審視書籍內容，認為該些投訴是否成立。

貿發局僅回覆指有提醒參展商遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，如收到涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴，會按機制處理，如有需要，會要求有關參展商收回有關書籍或展品。

貿發局首次回覆查詢的全文：

作為香港書展主辦單位，我們有提醒各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等相關法律。

倘若收到有關涉嫌違反《參展商手冊及展覽會規則》書籍或展品的投訴，我們會按機制處理，如有需要，我們會要求有關展商收回有關書籍或展品。

書展會繼續搜羅來自世界各地的書籍和著作，成為每年文化出版界及一眾讀者書迷的盛事。



今年書展其中五本被要求下架書籍。（郭梓謙攝）

逐本書問違甚麼規甚麼法 貿發局：沒有其他補充

記者再度追問，就八本被要求下架的書籍，逐一查詢有否違反《參展商手冊及展覽會規則》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制法律、知識產權法等相關法律，並請貿發局詳列違反上述規則與法側的內容、章節或字眼。

貿發局在收到這次查詢後約兩小時回覆「我們沒有其他補充」。

三度查詢問誰人處理投訴、投訴何以成立 貿發局再答沒有其他補充

記者在傍晚時份再作第三度查詢，問到今屆書展由何人處理上述八本書的投訴，該人士收到多少宗與八本書籍相關的投訴，用了多少時間審視投訴是否成立，以及是基於甚麼原因認為投訴成立，繼而要求參展商將書下架。

這次貿發局未有主動回覆，至翌日記者致電查詢，始再獲回覆「我們沒有補充」。

第三度查詢所問內容：

今屆書展由貿發局誰人負責處理相關投訴？是否曾到書檔要求書籍下架的展覽及數碼業務總監李鍵文？

他認為八本被要求下架書籍（包括廖偉棠《末日練習》、希望學編輯團隊《異鄉港孩》、梁莉姿《日常運動》、區家麟《最後的信仰》、《二千零四十七夜》、《亂流》、邵家臻《字裡囚間》、《坐監情緒學 》）投訴成立的原因為何？

他是在接獲多少宗投訴，審視該些投訴多久後決定投訴成立，到書檔要求將書下架？

貿易發展局主席林建岳是否知悉這些投訴，以及處理的過程與結果?

