東九龍線｜路政署簽勘查設計顧問合約　下半年邀營運商交意向書

路政署今日（22日）公布，與奧雅納－建盛（亞洲）顧問聯營簽署東九龍智慧綠色集體運輸系統的勘查、設計及建造顧問合約，並計劃於今年下半年邀請國內外供應商及營運商提交意向書，爭取於2026年為項目的建造工程招標，目標是在2027年批出合約，並於2033年或之前竣工。



東九龍線將途經寶達、秀茂坪一帶。（夏家朗攝）

路政署今與奧雅納－建盛（亞洲）顧問聯營簽署東九龍智慧綠色集體運輸系統的勘查、設計及建造顧問合約。

發言人：運輸系統料可為逾30萬名居民提供更多出行選擇

路政署發言人表示，擬議的東九龍智慧綠色集體運輸系統將為觀塘北部上坡地區提供便捷的交通服務，接駁至港鐵彩虹站和油塘站及主要公共運輸交匯處，為上坡地區超過30萬名居民提供更多出行選擇，同時有效減少道路交通擠塞對公眾出行的影響。

東九龍智慧綠色集體運輸系統。（立法會文件）

爭取26年為招標 27年批出合約 33年或之前竣工

發言人續指，政府計劃於今年下半年邀請國內外的供應商及營運商提交意向書，以掌握他們對建造及營運有關系統的意向及能力，同時邀請他們就項目的不同範疇提供意見，並爭取於2026年為項目的建造工程招標，目標是於2027年批出合約，並於2033年或之前竣工。

擬議的東九龍智慧綠色集體運輸系統的初步走線全長約七公里，包括長約六公里的高架橋和長約一公里的隧道，全線設有8個車站，由港鐵彩虹站附近的彩虹東，經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，連接至港鐵油塘站附近的油塘東。

顧問聯營組成的專業團隊除了奧雅納工程顧問公司和建盛（亞洲）工程顧問有限公司外，亦包括本地財務顧問萊坊測量師行有限公司及規劃顧問KTA規劃顧問有限公司、內地工程設計顧問華設集團，以及其他不同範疇的專業成員。顧問聯營會全力推展項目的規劃、勘查及設計工作。