東九龍線｜不排除增「藍田北」站　路政署：配合市民出行需要

路政署鐵路拓展處處長梁少江今日（25日）表示，顧問團隊會詳細研究東九龍智慧綠色集體運輸系統項目，或因應實際情況微調走線方案，不排除增設「藍田北」站的可能性。他認為增設「藍田北」站，可以配合市民出行需要，亦可將整個系統的成本效益提升。



項目全長約7公里，當中包括約6公里高架橋及約1公里隧道，按現時建議沿綫設有8個車站，包括彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東，將連接港鐵彩虹站及油塘站。



立法會工務小組通過東九龍線的勘測開支撥款申請（資料圖片）

立法會工務小組委員會昨日(24日)通過東九龍智慧綠色集體運輸系統項目，涉及2.62億元的勘測及設計開支申請，稍後提交財務委員會審議。梁少江今日（25日）在港台節目中稱，現時就堪察及設計工作顧問合約招標，待財委會7月中審批完成後，會隨即批出顧問合約，展開規劃及堪察設計工作。

他指，招標階段，路政署已做了前期準備工夫，包括搜集相關資料等，務求顧問團隊7月中後到埗，立即可全力推展工作。

路政署鐵路拓展處處長梁少江指增藍田北站，可配合市民出行需要（梁鵬威攝）

他指，今年下半年會邀請運輸系統供應商及營辦商提交意向書，兩年內完成一系列堪察、刊憲及環評等相關工作，目標2026年就工程招標，2027年批出合約動工，2033年或之前落成東九龍線。他稱留意有意見指照顧藍田居民需要而增設「藍田北」，顧問團隊將仔細研究，或因應實際情況對東九龍線作出微調，於藍田北加站的可能性。增設藍田北站既可以配合市民出行需要，亦可將整個系統的成本效益提升。

東九龍線將途經寶達、秀茂坪一帶。（夏家朗攝）

連接車站的安排，梁指初步構想，是彩虹東站以天橋連接港鐵彩虹站，市民離開月台可直接到港鐵彩虹站入口；油塘東站由於港鐵油塘站地勢有高低，正考量以隧道直接將兩站連接，兩個站中間亦會設計行人電梯等形式接駁，有關詳細位置及接駁安排，顧問團隊會在堪察及設計階段作出處理。至於走線會否在彩虹東站再西延至慈雲山或竹園，或油塘東再向東伸延，他指，顧問團隊再作可能性研究，爭取在招標前完成。