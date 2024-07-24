國泰首批內地機師最快12月執勤　目標運載力明年首季達疫前水平

國泰航空於去年（2023年）起，接受合資格內地人士申請成為見習機師，首批內地見習機師最快於8月中畢業，回港接受其他訓練後，最快於今年12月底執飛國泰航班。有內地見習機師指，兩地見習機師其實沒有太大分別，亦認為乘客們不需擔心內地機師水平。



國泰航空企業事務總經理黃文傑透露，國泰的目標是在明年首季恢復運載力（包括香港快運航空）至2019年首季的水平，屆時需要約3,400名機師，現時連同見習機師已經有約3,000人。



內地機械員放棄升職投考見習機師

孫鈺明是國泰首批內地見習機師之一，過去因為視力問題而未能投考內地航空公司的機師，得悉國泰放寬申請條件之後就立即報名。（盧勁揚攝）

孫鈺明是國泰首批內地見習機師之一，由於內地民航局對機師有裸視要求，而他的近視度數較深，導致他未能投考內地航空公司的機師，而其他國家的航空公司大多只會錄取當地人，使他一直追夢無望。

大學畢業後，他於北京任職國泰航空的機械員5年，因為他認為這是接觸飛機的最佳機會。直至他發現國泰航空接受內地居民申請成為見習機師，而且容許申請人佩戴眼鏡，所以即使放棄升職機會也申請成為見習機師，認為曾擔任機械員有助他學習有關飛機認識的科目。

被問內地及香港的見習機師分別時，他認為「感覺都是一樣的，跟哪兒來沒有太大關係，大家都會有各式各樣的困難，都是分別克服」。

他又提到飛行學校會安排內地和香港的學員於同一宿舍生活，大家會互相學習，閒時一起外出遊玩。語言能力方面，孫鈺明說，由於飛行學校規定穿上制服後就必須要說英文，大家的英語有所進步。

增聘機師機會難得 大學停學業接受機師訓練

王子豪為了成為機師，決定暫時將大學學業放下，待正式成為機師之後再於網上完成餘下課程及取得學位。（盧勁揚攝）

另一名內地見習機師王子豪，於2021年攻讀美國普渡大學無人航空系統工程，大學三年級時發現國泰放寬見習機師要求，認為航空業正值復甦大幅招聘人手機會難得，因此申請停學，待完成見習機師訓練後再完成餘下課程。

他認為自己獲錄取的是因為自己熱愛航空業，而且自高中已在外國留學，具備良好英語能力，而自己亦懂一些基本粵語，相信有助與同事交流。

國泰：兩年內共800名見習機師畢業 明年首季恢復運力至疫情前水平

國泰航空企業事務總經理黃文傑。（盧勁揚攝）

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，因應航空業於疫情後的重建及香港國際機場第三跑道即將於年底啟用，機師需求殷切，國泰早前已經定下於2023及2024年間錄取共800名見習機師的目標，有信心可達成目標。

國泰於去年起接受持有中國內地居住及工作權利的人士申請成為見習機師，至今已經有超過60名內地見習機師即將開始或正在接受訓練，預計年底會增至過百人，認為未來會繼續在內地和香港招聘見習機師。他又稱，國泰目標於今年底增加自行培訓機師比例，由疫情前約三成上升至約五成。

黃文傑透露，國泰目標於明年首季恢復運載力（包括香港快運航空）至疫情前（2019年首季）的水平，屆時需要約3,400名機師，現時連同見習機師已經有約3,000人。

他預計公司內地員工於明年底會達到約4,000人，當中包括機師、空中服務員及其他部門如資訊科技等，佔整個集團一成多。至於空中服務員方面，國泰期望明年底會有約1,500至2,000名內地空中服務員，黃文傑認為空中服務員來自不同地方是國泰特色之一，但強調香港仍然是主要招聘地。