國泰航空內地招聘機師收約870份申請　約40人正參與見習機師培訓

國泰航空去年底因機師人手不足,曾持續突然取消航班。航務董事甘沛思(Chris Kempis)今日(26日)接受訪問時表示,在吸取之前的經驗及教訓後,將建立新一個更好的國泰,當中除了在假期期間為機師提供特殊飛行津貼(Special flying allowance)外,亦會招募內地見習機師。



甘沛思指,當在本地招聘面對極限時,眼光則會放遠至大灣區,以至中國內地。自2023年起已收到近870份內地人申請,當中逾40人現正參與見習機師培訓計劃。



機師流失率一度達22% 重啟招聘後收逾260人「回流」

國泰航空於去年聖誕節起連續三周取消不少航班,甘沛思今日表示,儘管去年發生不同變化,但唯一不變的,是國泰航空對機師的專業精神等仍持有極大尊重,又指其機師訓練課程更是航空業的黃金標準(gold standard)。

他表示,在2022年確實有機師因不同原因離開國泰,當時最高流失率達22%;然而此情況在2023年已經恢復正常,穩定在5.5%左右。國泰自2021年下半年重啓招聘後重新加入公司的前機師人數有超過260人,當中包括約70名機長。

特殊飛行津貼確保有合適機師

他表示,很高興航班能夠在整個農曆新年期間順利進行,當中國泰航空為機師提供特殊飛行津貼(Special flying allowance),為機師在節日期間所做出的額外貢獻作補貼,同時令國泰可在日後的任何高峰時期,確保擁有合適的機師,以及安排好其的工作時間和資源。他表示,特殊飛行津貼運行順利,很大機會會在復活節期間再次實行。

國泰到大灣區及內地其他地方招募機師

甘沛思提到,當在本地招聘面對極限時,眼光則會放遠至大灣區,以至中國內地。自公開招募內地機師以來、2023年起,收近870份內地申請,當中逾40人現正參與見習機師(Cadet Pilot)培訓計劃。

內地機師同樣要接受適當的課程培訓和經驗,當中或包括英語語言技能,亦會查看其履歷及各方面以判斷其是否合適。

國泰副飛行訓練經理馮應聰表示,國泰的目光已經超越香港,並前往中國大陸招募其見習飛行員。他強調在世界各地尋找人選同時,國泰的所要求的標準和質素都是不變的,這是其個人感到非常自豪的一件事。

機師工會指欠1300機師 甘沛思:不需與2019年做比較

對於今日國泰機師組成的香港航空機組人員協會指,目前機師人手仍然短缺,截至上周六(24日)有2,576人,相比2019年第4季少逾1,300人,又料仍須新招聘1,300名二副機師,預計需要3年時間才能恢復疫情前人手。

甘沛思回應指,國泰完全尊重工會立場,不過他就指目前國泰擁有足夠的機師,並指出並不需要與2019年做比較,不需要招募如2019年多的機師(We don’t need to recruit back as many pilots as we had in 2019)。他表示,目前機師的

排班方式高效,在2021年關閉多海外個基地,並集中到香港,在所有機師都在同一個基地下,則可以在單一的薪酬結構及高效的排班系統下運作。因此,他表示現時所需要的機師數量與新冠疫情爆發前已不同,國泰隨發展料招聘150位飛行員,但就人手上目前已足夠。

首席機長(空中巴士機隊)呂健耀提到,機師在應徵時會考慮薪酬,同時亦會考慮其職業發展(Career progression)及生活方式(Lifestyle)。(盧翊銘攝)

國泰料數年內有約400至500名見習機師畢業

甘沛思提到,目前國泰航空機師人數有超過2,600位,整個國泰集團機師人數則為逾3,000人,當中包括約900位機長、約1,030位副機長及約700位二副機長。他表示,這足以應付日程。而今年將招募機師期間,在海外訓練學校(Training school in Adelaide, Australia, and phoenix in the united state)已成功訓練了約160 名見習飛行員,來年將有約400至500名見習機師畢業。

首席機長(空中巴士機隊)呂健耀提到,機師在應徵時會考慮薪酬,同時亦會考慮其職業發展(Career progression)及生活方式(Lifestyle)。他形容國泰航空的職業發展是前所末有(unprecedented)的,在2023年在新冠疫情後的基礎上,為其提供大量培訓;而生活方式方面,機師可更好地提出請求及休假等,這亦是國泰航空的優勝之處,呼籲有興趣人士都可加入國泰航空;甘沛思亦補充指薪酬具有競爭力。