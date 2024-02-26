國泰航空內地招聘機師收約870份申請　約40人正參與見習機師培訓

國泰航空去年底因機師人手不足，曾持續突然取消航班。航務董事甘沛思（Chris Kempis）今日（26日）接受訪問時表示，在吸取之前的經驗及教訓後，將建立新一個更好的國泰，當中除了在假期期間為機師提供特殊飛行津貼（Special flying allowance）外，亦會招募內地見習機師。



甘沛思指，當在本地招聘面對極限時，眼光則會放遠至大灣區，以至中國內地。自2023年起已收到近870份內地人申請，當中逾40人現正參與見習機師培訓計劃。



機師流失率一度達22% 重啟招聘後收逾260人「回流」

國泰航空於去年聖誕節起連續三周取消不少航班，甘沛思今日表示，儘管去年發生不同變化，但唯一不變的，是國泰航空對機師的專業精神等仍持有極大尊重，又指其機師訓練課程更是航空業的黃金標準（gold standard）。

他表示，在2022年確實有機師因不同原因離開國泰，當時最高流失率達22%；然而此情況在2023年已經恢復正常，穩定在5.5%左右。國泰自2021年下半年重啓招聘後重新加入公司的前機師人數有超過260人，當中包括約70名機長。

特殊飛行津貼確保有合適機師

他表示，很高興航班能夠在整個農曆新年期間順利進行，當中國泰航空為機師提供特殊飛行津貼（Special flying allowance），為機師在節日期間所做出的額外貢獻作補貼，同時令國泰可在日後的任何高峰時期，確保擁有合適的機師，以及安排好其的工作時間和資源。他表示，特殊飛行津貼運行順利，很大機會會在復活節期間再次實行。

國泰到大灣區及內地其他地方招募機師

甘沛思提到，當在本地招聘面對極限時，眼光則會放遠至大灣區，以至中國內地。自公開招募內地機師以來、2023年起，收近870份內地申請，當中逾40人現正參與見習機師（Cadet Pilot）培訓計劃。

內地機師同樣要接受適當的課程培訓和經驗，當中或包括英語語言技能，亦會查看其履歷及各方面以判斷其是否合適。

國泰副飛行訓練經理馮應聰表示，國泰的目光已經超越香港，並前往中國大陸招募其見習飛行員。他強調在世界各地尋找人選同時，國泰的所要求的標準和質素都是不變的，這是其個人感到非常自豪的一件事。

機師工會指欠1300機師 甘沛思：不需與2019年做比較

對於今日國泰機師組成的香港航空機組人員協會指，目前機師人手仍然短缺，截至上周六（24日）有2,576人，相比2019年第4季少逾1,300人，又料仍須新招聘1,300名二副機師，預計需要3年時間才能恢復疫情前人手。

甘沛思回應指，國泰完全尊重工會立場，不過他就指目前國泰擁有足夠的機師，並指出並不需要與2019年做比較，不需要招募如2019年多的機師（We don’t need to recruit back as many pilots as we had in 2019）。他表示，目前機師的

排班方式高效，在2021年關閉多海外個基地，並集中到香港，在所有機師都在同一個基地下，則可以在單一的薪酬結構及高效的排班系統下運作。因此，他表示現時所需要的機師數量與新冠疫情爆發前已不同，國泰隨發展料招聘150位飛行員，但就人手上目前已足夠。

首席機長（空中巴士機隊）呂健耀提到，機師在應徵時會考慮薪酬，同時亦會考慮其職業發展（Career progression）及生活方式（Lifestyle）。（盧翊銘攝）

國泰料數年內有約400至500名見習機師畢業

甘沛思提到，目前國泰航空機師人數有超過2,600位，整個國泰集團機師人數則為逾3,000人，當中包括約900位機長、約1,030位副機長及約700位二副機長。他表示，這足以應付日程。而今年將招募機師期間，在海外訓練學校（Training school in Adelaide, Australia, and phoenix in the united state）已成功訓練了約160 名見習飛行員，來年將有約400至500名見習機師畢業。

首席機長（空中巴士機隊）呂健耀提到，機師在應徵時會考慮薪酬，同時亦會考慮其職業發展（Career progression）及生活方式（Lifestyle）。他形容國泰航空的職業發展是前所末有（unprecedented）的，在2023年在新冠疫情後的基礎上，為其提供大量培訓；而生活方式方面，機師可更好地提出請求及休假等，這亦是國泰航空的優勝之處，呼籲有興趣人士都可加入國泰航空；甘沛思亦補充指薪酬具有競爭力。