國泰機師工會：機師較疫情前少逾1,300人　料須3年時間恢復

國泰航空去年底因機師人手不足，曾突然取消航班，國泰本月已向民航處提交詳細報告交代人手安排。由國泰機師組成的香港航空機組人員協會指，目前機師人手仍然短缺，截至上周六（24日）有2,576人，相比2019年第4季少逾1,300人，只有疫情前的66.3%。協會指，國泰去年至今有147名機師辭職，同期淨增長只有151人，僅夠填補出缺，料仍須新招聘1,300名二副機師，也預計需要3年時間才能恢復疫情前人手。



▼2023年12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



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香港航空機組人員協會表示，截至上周六（24日）國泰共有883名機長、1,024名副機師及669名二副機師，機師合共有2,576人，較2019年第4季3,885人少1,309人，人手也只有疫情前66.3%。

其中短缺主要來自機長及副機長，機長由疫情前1,438人跌至883人，減少555人、約39%；副機師則由1,760人減至1,024人，減少736人、約41.8%。不過，協會統計去年1月及現時人手，發現去年至今有147名機師辭職，新聘298人，經訓練後淨增長只有151人。由於新聘大部份為短缺較少的二副機師，故現時有不少二副機師正處於停飛狀態，

協會分析指，若要回復疫情前人手水平，須新增1,800個升職至機長及副機師的課程，預料須增加招聘1,300名二副機師。協會更預料，以現時人手增加速度，須要三年時間才能回復到疫情前水平。

協會重申，國泰要在預期時間內恢復運力，唯一方法是重聘早前離職、具豐富經驗的機師回巢，強調必須改善薪酬待遇、正視機師需求等。